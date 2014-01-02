AKP'nin İzmir planı: 'Gavur İzmir' yerine 'İzmirliler candır' denilecek

AKP İzmir için strateji raporu hazırladı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a sunulan raporda, 'CHP'nin kalesi' algısına karşılık, 'kaleyi alacağız' gibi fetih söylemlerinden uzak durulması, milliyetçiliğin yoğun olduğu bölgelerde adayların yakasına Türk bayrağı rozeti takmaları istendi.

AKP , İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kazanması için rapor hazırladı. AKP'nin Ar-Ge'den sorumu İl Başkan Yardımcısı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında Prof. Dr. Nurselen Toygar tarafından hazırlanan 2014 İzmir Yerel Seçim Analizi raporunda ilginç öneriler dikkat çekti. Doğan Haber Ajansı'na göre raporda sanayi kuruluşlarının kapanması, üretkenliğin düşmesi, işsizliğin artması, sağ partilerin gücünün azaldığı İzmir'in seçmeninde ' CHP 'yi sevmesem bile CHP'ye oy vereceğim çünkü AKP İzmir'i alırsa laiklik elden gider' algısının olduğu vurgulandı.

CHP'ye mağdur siyaseti yaptırılmayacak

CHP'nin resmi kurumlardan 'T.C' ibarelerinin kaldırılmasını, Gezi Parkı eylemlerini propagandaya dönüştürdüğü ifade edilen raporda, 397 yılla yargılanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun haksızlığa uğradığını öne sürüp hükümeti suçlamasının ve kendini mağdur göstermesinin, 'Hükümet, İzmir'e maddi destek vermiyor' algısı yaratılmasının etkili olduğu bildirildi.

'Kaley alacağız' yok

Raporun, 'yıkılması gereken algı' bölümünde ise "İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın halk tarafından bilinen ve takdir gören, çalışkanlığı, hizmet sever özellikleri ön plana çıkarılmalı, 'İzmir'i alacağız, kaleyi devireceğiz' gibi söylemlerden uzak durulmalı. İzmir'de seçim kazanılmasının istenmesinin tek nedeninin Türkiye 'nin en güzel ve yaşanılacak şehirlerinden birine hak ettiği hizmeti getirmek olduğu vurgulanmalı. Başarısızlığın Ankara'nın kaynak vermemesinde değil, CHP'nin başarısızlığında olduğu algısı yönetilmeli. Mesela, 'Eskişehir başardı, siz neden başaramadınız' sorusu sorulabilir" denildi.

'İzmirliler candır'

AKP Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, İzmir'de algıyı yıkacak şu sloganlar önerildi:

'Benim güzel İzmir'im', 'İzmirliler candır', 'İzmir'i dünya kenti yapmak için bir dönem yeter bize', 'İzmir canımız, İzmirli baş tacımız', 'İzmir'in çocukları İzmir'de kalacak', 'Gönlünüz nerede olursa olsun oyunuzu bir defalık hizmet edecek olana verin', 'İzmir güvenecek, Binali Yıldırım hizmet verecek', 'Bir kez bize güvenin', 'Konuşmaya değil, hizmete geldik.'

Türk bayraklı rozetle ulusalcılar kazanılacak

AKP'nin seçim stratejileri arasında CHP'li belediyelerde çalışan personele işten çıkarılmama mesajının verilmesi, milliyetçiliğin yoğun olduğu bölgelerde adayların yakalarına Türk bayrağı rozeti takması yer aldı. Raporda şu önerilerde bulunuldu:

"Seçim mesajları kısa ve öz bir şekilde iletilmeli. Mesajların iletiminde karikatür, fotoroman gibi kolay okunan, ilgi çeken araçlar kullanılması uygun olur. Genç seçmene ulaşabilmek için sosyal medyanın etkin kullanımı şart. CHP belediyelerinde çalışmış olanlara AKP'nin kazanması durumunda gereksiz kadro değişikliğine gidilmeyeceği mesajı verilmeli. Adaylar, çevre kirliliği ve ağaçların yok edilmesi anlamına gelen afiş ve broşürleri fazla bastırmamalı. Adaylar Türk milliyetçiliğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışırken Türk bayrağı rozeti gibi sembolik mesajlar içeren materyaller kullanmalı. Kavgadan, çatışmadan uzak pozitif söylem benimsenmeli. Kadın sivil toplum kuruluşları ile ortak planlanacak sosyal sorumluluk projeleri geliştirilmeli. Mesela kadın kuruluşları ile birlikte Karşıyaka sahilinde çöp toplama çalışması yapılabilir."