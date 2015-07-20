AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı: Asıl masaya yatırılması gereken Suriye politikamız, gereğinden fazla bulaştık!

AKP'nin ilk Dışişleri Bakanı ve emekli büyükelçi Yaşar Yakış, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde gerçekleşen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı CNN Türk'e değerlendirdi. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalesinin bugün yaşanan duruma yol açan faktörlerden biri olabileceğini söyleyen Yatış, "Türkiye, IŞİD'in ağırlığını ve yapabileceklerinin bu noktaya gelebileceğini tahmin etmedi" dedi.

CNN Türk Ana Haber'de Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan Yaşar Yakış'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"Sadece Türkiye'nin izlediği politikaya bağlamak doğru değil ama Suriye'deki durumun bu hale gelmesinde Türkiye'nin müdahaleleri çok etkili. Medyada 4 yıldır vermeye çalıştığım mesaj da esasen buydu. Arap Baharı Suriye'ye sirayet ettiği, olaylar başladığı zaman bizim ulusal çıkarlarımıza yönelik bir tehlike yoktu, gereğinden daha fazla bulaştık.

'Suriye'deki muhalefete gönderilen silahlar yanlış ellere gitti'

"Uluslararası camia muhalefete destek sağlamaya başladı. Bu destek yanlış ellere gitti. Suriye'deki muhalefete giden silahlar yanlış ellere gitti. En başında bu kadar bölünmüşlük yoktu Suriye muhalefetinde, zaman içinde gelişti.

"Türkiye, hangi kesime destek sağlayacağı konusunda yalnız kaldı. Batı, bazı kesimlere olan silah desteğini kesti, Türkiye bu duruma ayak uyduramadı ve muhalefet bu duruma geldi. DEAŞ denen IŞİD'in ortaya çıkması, tüm bunların sonucudur. Meydana gelen olaylar en başından başka bir istikamete yönlendirilebilirdi. Sadece Türkiye'nin tutumuna bağlamak doğru değil ancak önemli bir faktör olduğunu değerlendirmek lazım.

'IŞİD'İ Kürtlere karşı kullanmak için bir desteğe yönelinmişse bu çok yanlıştır'

"Türkiye, IŞİD'in ağırlığını ve yapabileceklerinin bu noktaya gelebileceğini tahmin etmedi. Uluslararası basına yansıyan konularda, IŞİD mensupları Türkiye üzerinden geçiş yaptıklarını anlatıyordu, detay veriyordu. IŞİD'İ Kürtlere karşı kullanmak için bir desteğe yönelinmişse bu çok yanlıştır.

"Türkiye istihbaratının bölgeye hakim olmadığı tedirginlikleri yerinde değil. Hiçbir istihbarat servisi kusursuz işlemez. Karşı tarafın da istihbarat ya da emniyet örgütünün, alınan tedbirlerin etrafından dolaştığını düşünmek lazım. Yine çalışmalar devam etmeli ancak siyasi partiler bu olayı karşılıklı suçlama aracı haline getirmek yerine köküne inmeli ve orada birleşmeli.

'Masaya yatırılması gereken Suriye politikamızdır'

"Nerede aksaklıklar olmuşsa bunun da araştırmasına devam edilmeli. Ancak en başında, Suriye politikamızdan kaynaklandığına göre bu, masaya yatırılması gereken Suriye politikamızdır. Nerede yanlış yapıyoruz, nerede tıkandık, bunu değerlendirmek lazım. Koalisyon görüşmeleri bunun için altın bir fırsattır, değerlendirilmezse çok büyük kayıptır.

'Beşar Esad artık sorunun değil, çözümün bir parçası olarak görülüyor'

"Beşar Esad realitesini kabul eden ülkelerin sayısı arttı. Esad artık sorunun değil, çözümün bir parçası olarak görülüyor. Artık, 'Esad'ı devirelim de gerisi Allah kerim' şeklinde bir politikamız olmaması lazım.

"IŞİD'in kökünün kazınması akşamdan sabaha olacak bir şey değil. Önemi buna vermek lazım. Beşar Esad konusunda ise onun yerine işleyecek bir mekanizma bulmanın zorluğu ortada ancak Türkiye, 'Esad gitsin de sonra düşünürüz' diyor. Türkiye, bu konuda uluslararası camiayla aynı noktada değil."

Yaşar Yakış kimdir?

1938 yılında Akçakoca’da dünyaya gelen Yaşar Yakış, 1962 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda çalışmaya başladı. İlk yurtdışı görevinde Anvers Başkonsolosluğu Muavin Konsolosluğuna atanan Yakış, Lagos, Roma, ve Şam Büyükelçilikleri ile Brüksel’deki NATO Daimi Temsilciliğinde de çeşitli görevler üstlendi.

1988 yılında T.C. Riyad Büyükelçiliği görevine atanan Yakış, daha sonra sırasıyla T.C. Kahire Büyükelçiliği ve Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi ve Viyana’daki Uluslararası Kuruluşlar Nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi görevlerinde bulundu. 2001 yılında Dışiişleri Bakanlığı’ndan emekli olan Yakış, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucu üyelerinden biri oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak 2002 seçimlerine katılan Yaşar Yakış, Düzce’den milletvekili seçildi. Yaşar Yakış, AKp tarafından kurulan ilk hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. Sonrasında bu görevi, eski Cumhurbaşkanı Abullah Gül’e devretti.