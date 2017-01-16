AKP'nin iki kurucusundan vekillere: Anayasa teklifini geri çekin ya da 'hayır' oyu verin, Türkiye rahatlasın

AKP kurucularından eski başbakan yardımcıları Abdullatif Şener ve Ertuğrul Yalçınbayır, AKP milletvekillerine çağrı yaparak "Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma uygun hareket etmelerini" istediler. "Türkiye’nin başta terör ve ekonomik kriz olmak üzere çok sayıda sorunla boğuştuğunu, buna bir de başkanlık tartışmasının eklenmesinin vahim sonuçlar doğuracağını" savunan Şener ve Yalçınbayır teklifi imzalayan AKP milletvekillerine, "Teklifi geri çekin, Türkiye rahatlasın" dediler. Şener, "Türkiye’nin acilen normalleşmesi lazım. Ekonomik ve siyasi sıkıntının giderilmesi için teklif geri çekilmeli, çekilmeyecekse milletvekilleri sorumlu davranmalı, ülkeyi düşünmeli ve ‘hayır’ oyu vermeli" ifadesini kullandı.

"FETÖ’cüler, bir anayasa değişikliği yapmak isteseydi, şimdi yapılandan farklı ne olurdu?"

"Başlangıç olarak geri çekilsin"

Eski başbakan yardımcısı Abdullatif Şener, Türkiye’nin birçok alanda sıkıntı yaşadığını hatırlatarak "Türkiye’nin sıkıntılarından kurtulabilmesi için yapılması gereken çok iş var. Başlangıç olarak Meclis’te görüşülmekte olan anayasa değişikliği teklifi geri çekilmelidir. Yapılmak istenen değişikliğin Türkiye’ye hiçbir hayrı yoktur. Ama zararı çoktur. İçinde bulunduğumuz ortamda halk içinde kamplaşma yaratacak girişimlerden uzak durmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını, yabancı yatırımcılarda hukuk endişesi ortaya çıktığını, Meclis’te görüşülmekte olan teklifte bu kaygıları daha da arttıracak maddeler bulunduğunu" vurgulayan Şener, "Türkiye’nin acilen normalleşmesi lazım. Ekonomik ve siyasi sıkıntının giderilmesi için teklif geri çekilmeli, çekilmeyecekse milletvekilleri sorumlu davranmalı, ülkeyi düşünmeli ve ‘hayır’ oyu vermeli" ifadesini kullandı.

"Teklif Türkiye'yi bölüyor"

Eski başbakan yardımcılarından Ertuğrul Yalçınbayır da Meclis’te görüşülen anayasa değişikliği teklifinin "halk içinde birlik değil, bölünme yarattığını" ileri sürerek şunları söyledi:

"AKP içinde birçok yönetici ve milletvekili ile görüşüyorum. Çoğu yaşananlardan rahatsız, bu işin nereye varacağından tedirgin. Geçmişte Türkiye’de üst düzey görev yapmış devlet ve siyaset adamları da kaygılı. AKP kuruluş felsefesi bu değildi. Anayasa değişikliği bu şekilde yapılmaz. Demokratik tartışma ortamında yapılır. Ayrıca anayasa değişikliğinin zamanı da değil. Türkiye’yi birleştirmiyor, ayrıştırıyor. Şu kısa dönemde bile bu açıkça görüldü."

AKP'lilerin yaşananlardan şikayet etmelerinin yeterli olmadığını daha fazlasını yapmaları gerektiğini ifade eden Yalçınbayır şu görüşleri savundu:

"AKP’li dostlarım düşüncelerini açıkça kamuoyu önünde ortaya koymalı. Şimdi koymayacaklarsa ne zaman koyacaklar. İş işten geçtikten sonra sızlanmanın Türkiye’ye de gelecek kuşaklara da hayrı olmaz. Türkiye bir an önce normalleşmelidir. Tarafsız olması gerekenler tarafsız değil. Maçta bir kulüp üyesi aynı zamanda hakemlik yaparsa o maçta hakemin kararları tartışılır. Maçta kavga çıkar. Buna izin verilmemelidir. Cumhuriyet’in 100. yılına böyle mi gireceğiz."

"Siyasi beklentimiz yok"

Türkiye'nin toplumsal çıkarının düşünülerek hareket edilmesini isteyen Yalçınbayır, "Toplum hızla gerilimin içine itiliyor. Bir kişinin isteği karşılanacak diye Türkiye ağır bedeller ödeyecek. Teklif kabul edilirse devletin bütün kurumlarında partizanlık hakim olacak. Bizler bu görüşlerimizi kamuoyuna açıklarken hiçbir siyasi beklentimiz yok. Sadece Türkiye kaygımız var. Çabamız Türkiye’nin çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği. Olağanüstü hali devamlı kılacak değil, olağanüstü hali normal hale getirecek bir politika izlenmeli" diye konuştu.