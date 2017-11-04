“AKP’nin içe dönük arınma operasyonu sorunları çözmek yerine şiddetlendiriyor”

Çeviri: Gonca Tokyol

Ankara ve İstanbul belediye başkanları İbrahim Melih Gökçek ve Kadir Topbaş başta olmak üzere 6 seçilmiş belediye başkanın istifasını kapsayan “AKP’nin içe yönelik arınma operasyonunun sorunları çözmek yerine şiddetlendirdiği” değerlendirmesinde bulunan St. Lawrence Üniversitesi’nde Türkiye araştırmaları yapan Howard Eissenstat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kişiliği, kaygıları ve heveslerine” fazla odaklanan iktidar partisinin çeşitliliğini, tabanıyla iletişim kurma ve yeni liderlik yaratma yeteneğini kaybettiğini savundu.

Ayla Jean Yackley’nin Al Monitor’daki yazısında görüşlerine yer verilen Eissenstat, “İçe dönük arınma operasyonu AKP’nin sorunlarını çözmektense şiddetlendiriyor. Parti, Erdoğan’ın karakteri, kaygıları ve heveslerine çok odaklandı. Çeşitliliğini ve bunun yanı sıra tabanıyla iletişim kurma ve yeni bir liderlik yaratma yeteneğini kaybetti. Daha açık ve esnek bir parti, yerel taleplerin karşılanması konusunda daha yetenekli ve uyumlu olurdu” ifadelerini kullandı.

“Erdoğan bir demokrat olarak kazanmak istiyor ama öyle kaybetmeye niyetli değil”

“Erdoğan’ın içgüdüleri bariz bir şekilde otoriter. Bu konuları ele alış şeklinde kendini gösteriyor” diyen Eissenstat, şöyle devam etti: “Bu aynı zamanda da bir boyutta da kendisini hala demokrat olduğunu gösteriyor. Yönetim şekli otoriterce olabilir ancak hala demokrat olarak kazanmak istiyor. Asıl soru, bir demokrat gibi kaybetmeye niyetli olup olmadığı. Ve bence bu sorunun cevabı, böyle bir duruma hazır olmadığı.”