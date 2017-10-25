AKP’nin 'Hayır' yasağından sonra MHP’den 'İyi' yasağı mı?

'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıklarken iktidar ve muhalefet kulislerinde gelişmeler takip edildi.

Anayasa değişikliği için 16 Nisan referandum sürecinde AKP’nin ‘hayır’ yasağının hatırlatıldığı kulislerde , “MHP şimdi ‘iyi’ demeyi yasaklar mı” esprileri yapıldı.

AKP’liler referandum sırasında ‘hayırcı’ bileşenlere karşı en çok kullandığı ‘hayırlı günler’ ile ‘hayırlı cumalar’ sözcüğünü kullanmamaya özen göstermiş ve “ Cumanız mübarek olsun” demişti.

İyi Partinin kuruluşuna siyasetin temkinli yaklaştığı dikkat çekiyor. Partinin daha yolun başında olduğuna dikkat çekilerek biraz zamanın geçmesi gerektiği belirtiliyor.

5 vekil Genel İdare Kurulu'nda

Genel Başkan Akşener’in 60 kişilik açıklanan Genel İdare Kurulu’nda, CHP’de katılan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu de yer aldı.