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AKP’nin 'Hayır' yasağından sonra MHP’den 'İyi' yasağı mı?

Meral Akşener Genel Başkanı olduğu İyi Parti'sindeki ilk konuşmasını bugün yaptı

25 Ekim 2017 20:16

'İyi Parti'nin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Meral Akşener, yeni partisini Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla kamuoyuna açıklarken iktidar ve muhalefet kulislerinde gelişmeler takip edildi.

Anayasa değişikliği için 16 Nisan referandum sürecinde AKP’nin ‘hayır’ yasağının hatırlatıldığı kulislerde , “MHP şimdi ‘iyi’ demeyi yasaklar mı”  esprileri yapıldı.  

AKP’liler referandum sırasında ‘hayırcı’ bileşenlere karşı en çok kullandığı ‘hayırlı günler’ ile ‘hayırlı cumalar’ sözcüğünü kullanmamaya özen göstermiş ve “ Cumanız mübarek olsun” demişti.

İyi Partinin kuruluşuna siyasetin temkinli yaklaştığı dikkat çekiyor. Partinin daha yolun başında  olduğuna dikkat çekilerek  biraz zamanın geçmesi gerektiği belirtiliyor.

 

5 vekil  Genel İdare Kurulu'nda

 

Genel Başkan Akşener’in 60 kişilik açıklanan Genel İdare Kurulu’nda,  CHP’de katılan İzmir Milletvekili  Aytun Çıray, Balıkesir Milletvekili İsmail  Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan, Gaziantep Milletvekili  Ümit Özdağ ile  Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu de yer aldı. 

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