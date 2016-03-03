T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin Güneydoğu raporu: Esnafa destek verilsin, Aziz Sancar'ın ismi Mardin Havaalanı'na verilsin

"Operasyonlar uzadıkça, mağduriyet artıyor"

03 Mart 2016 12:48

Güneydoğu’da operasyonlar ve çatışmalar sonrası bölge halkının sıkıntılarını inceleyen AKP heyeti, izlenimlerini raporlaştırdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunulan raporda, operasyonların kısa sürede sonuçlanması ve esnafın desteklenmesi önerildi. Raporda, Nobel Ödüllü Aziz Sancar’ın isminin Mardin Havaalanı’na verilmesi de istendi.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sur ile ilgili planlar çok hızlı hayata geçirilmeli, operasyonlar kısa sürede sonuçlandırılmalı. Operasyonlar uzadıkça, mağduriyet artıyor. Bölgedeki vakıflara ait mekanları kullanan esnaftan birkaç ay kira alınmaması isteniyor. Bu süreçte mağdur olan esnafın yanında çalışıp işini kaybedenler ve Sur ilçesindeki ailelerden kadın ya da erkek birer kişinin İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilmesi ekonomik açıdan bu aileleri rahatlatacaktır.

 

"500 tarihi ev restore edilerek
turizmin hizmetine sunulabilir"

 

Sur bölgesindeki tescilli 500 tarihi ev restore edilerek turizmin hizmetine sunulabilir. Sur'da tahrip olan konut ve işyerleri için TOKİ'nin devreye girmesi, konutların bir kısmının Soma örneğinde olduğu gibi zengin iş adamlarına yaptırılması uygun olacaktır. Ancak konutlar şehrin farklı bölgelerinde projelendirilmeli.

 

"Mardin Havaalanı'na
'Aziz Sancar' ismi verilsin" 

 

Mardin Havaalanı'nın isminin 'Aziz Sancar' olarak değiştirilmesi olumlu yansıyacaktır. Terör olaylarının ekonomik, sosyal ve psikolojik tahribatı kamuoyuna anlatılmalı.

ETİKETLER

akpak partigüneydoğuoperasyonlarçatışmadavutoğlumardin havaalanıaziz sancar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24