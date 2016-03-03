AKP'nin Güneydoğu raporu: Esnafa destek verilsin, Aziz Sancar'ın ismi Mardin Havaalanı'na verilsin

Güneydoğu’da operasyonlar ve çatışmalar sonrası bölge halkının sıkıntılarını inceleyen AKP heyeti, izlenimlerini raporlaştırdı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na sunulan raporda, operasyonların kısa sürede sonuçlanması ve esnafın desteklenmesi önerildi. Raporda, Nobel Ödüllü Aziz Sancar’ın isminin Mardin Havaalanı’na verilmesi de istendi.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sur ile ilgili planlar çok hızlı hayata geçirilmeli, operasyonlar kısa sürede sonuçlandırılmalı. Operasyonlar uzadıkça, mağduriyet artıyor. Bölgedeki vakıflara ait mekanları kullanan esnaftan birkaç ay kira alınmaması isteniyor. Bu süreçte mağdur olan esnafın yanında çalışıp işini kaybedenler ve Sur ilçesindeki ailelerden kadın ya da erkek birer kişinin İŞKUR vasıtasıyla istihdam edilmesi ekonomik açıdan bu aileleri rahatlatacaktır.

"500 tarihi ev restore edilerek

turizmin hizmetine sunulabilir"

Sur bölgesindeki tescilli 500 tarihi ev restore edilerek turizmin hizmetine sunulabilir. Sur'da tahrip olan konut ve işyerleri için TOKİ'nin devreye girmesi, konutların bir kısmının Soma örneğinde olduğu gibi zengin iş adamlarına yaptırılması uygun olacaktır. Ancak konutlar şehrin farklı bölgelerinde projelendirilmeli.

"Mardin Havaalanı'na

'Aziz Sancar' ismi verilsin"

Mardin Havaalanı'nın isminin 'Aziz Sancar' olarak değiştirilmesi olumlu yansıyacaktır. Terör olaylarının ekonomik, sosyal ve psikolojik tahribatı kamuoyuna anlatılmalı.