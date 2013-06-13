AKP'nin 'Gezi çatlağı' Twitter'da

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Twitter’dan, “İstanbul’da tarihe sahip çıkılacaksa Topçu Kışlası yerine İbrahim Paşa Sarayı’nın adliye yapılırken yıkılan kısımları yeniden yapılmalıdır” diye yazdı.

Günay’ın Twitter paylaşımlarına kendi hesabından cevap veren Ak Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, “Sayın Bakanım haddime değil ama bu konuları twitte yazıp polemik konusu yapmak yerine Partimizde görüşsek daha şık olmaz mı?” dedi. Milletvekili Turan'a cevap veren Günay, İsim vermeden Başbakan Erdoğan’ı işaret ederek, “Bunları bilmesi gereken en üst makama gerekçeleriyle defaatle sundum. Dinlenseydi bu kaosu yaşamazdık” yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Fas ve Tunus gezisi nedeniyle 15 gün aradan sonra yaptığı Meclis gurup toplantısına Ertuğrul Günay ve Erdal Kalkan katılmamıştı. Günay ve Kalkan, eylemlerin ilk günde bitirilebilecekten yanlış politikalarla bu noktaya gelindiğine dikkat çekmişti.