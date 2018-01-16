AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Yardımcı doçentliği kaldırıyoruz" açıklamasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) harekete geçerek, yardımcı doçentliğin yerine Doktor Öğretim Görevlisinin (DÖG) getirileceğini açıkladı. Modelde dil sınavından 65 puan alma şartı kaldırıldı ve her üniversiteye kendi dil sınavını yapma hakkı verildi. Yeni getirilen sistemle ilgili olarak olumlu ve olumsuz birçok eleştiri yapıldı.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberinde konuya ilişkin olarak, "AKP'nin gençlik koluna giriyorsun, profesör olup çıkıyorsun" denirken, haberde, "Yargıda kendi kadrolaşmasını hızlandırmak için avukatları hakimliği geçiren AKP hükümeti benzer bir stratejiyi akedemide de hayata geçirme hazırlığında. Yardımcı doçentliğin kaldırıldığı 'doktor öğretim görevlisi' modeliyle binlerce yandaş üniversitelere doldurulacak" yorumu yapıldı.

"Top üniversitelerde"

Özyeğin Üniversitesi Kurucu Rektörü Erhan Erkut, “Erdoğan’ın konuşmasının hemen ardından o istediği için yapılmış bir değişiklik. Üniversitelere yetki devri yapıldı. Top artık üniversitelerde olacak. Ciddi bir üniversitenin uluslararası yayın yapmayan birine doçentlik vermesi olanaksız. Üniversiteler bunun da sınavını verecek. Bu durum gösterecek üniversitelerin ciddiyetini” dedi.



Kadrolaşma eleştirileri içinse yine üniversitelerin kendi seçeneği olduğunu belirten Erkut, “Bu da onların performansına yansır. Kayırma olursa yeteri kadar bilimsel yayın da olmaz” ifadesini kullandı.

"Kadrolaşma ihtimali var"

Eğitim Sen Ankara Üniversiteler Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Birgül Yıldırım ise yardımcı doçentliğin yalnızca Türkiye’de olduğunu hatırlatarak şöyle dedi:

“İçerik olarak çok farklılık olmayacak aslında. Hatta sözlü sınavların kalkmasını olumlu bile görebiliriz ama burada yetki üniversitelere bırakılıyor ve bu da çok daha büyük sorunlara yol açabilir. Yardımcı doçentlikle ilgili üniversitelerin kriterleri de birbirinden farklı bu da başka bir sorun olarak karşımızda duruyor.”



AKP’nin kadrolaşma için bu değişikliğe gitmiş olabileceğine değinen Yıldırım şunları kaydetti:

“Kadrolaşma olası gözüküyor. Üniversitelerde şu an bile rektörlerin akrabalarını ve yakınlarını kadroya aldığını düşünürsek tabii ki olabilir. Sonucunu görmek lazım ama büyük ihtimalle sonuçta biz kadrolaşmayla karşı karşıya kalacağız. Bu da akademiyi daha çok bağımlı hale getirecektir. “



Öğretim Elemanları Sendikası Başkanı Vahdet Özkoçak da, “Eleştirilmesi gereken yanları var. Bu sistemde puanlama net değil. Mutlaka puanlama olmalı. Yayımladığı makaleden yaptığı çalışmalara kadar hepsinin bir puanlaması olması lazım. Doçentliğe geçmesi için de bu puanlama mutlaka olmalı, profesörlüğe geçiş için de" diye konuştu.