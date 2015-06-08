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Dünya
Deutsche Welle

'AKP’nin erken seçim şansı çok yüksek'

Türkiye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, HDP’nin CHP ve MHP’nin eseri olduğunu savunarak üç partiyi koalisyon kurmaya çağırdı.

08 Haziran 2015 16:15


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türkiye'deki genel seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP ve MHP'nin iddia ettiklerinin aksine seçimlerde başarılı olamadığını savunan Arınç, her iki parti genel başkanlarının açıklamalarının bir çelişki olduğunu söyledi. AKP'nin seçimlerden birinci parti olarak çıkması açısından başarılı olduğunu belirten Arınç, ancak iktidarlara alıştıkları için alınan sonucun üzücü olduğunu kaydetti. Arınç, parti içinde seçim sonuçlarıyla ilgili dürüst bir değerlendirme yapmak gerektiğini belirterek, olası erken seçimlerle ilgili olumlu bir tablo çizdi.

“Yiğit düştüğü yerden kalkar” diye konuşan Başbakan Yardımcısı, bir erken seçime gidilmesi durumunda partisinin yeniden tek başına iktidara gelme şansının çok yüksek olduğunu savundu.

Seçimde HDP'nin başarılı olduğuna dikkat çeken Arınç, CHP ve MHP'yi, AKP'yi yıpratmak için HDP'yi kullanmakla suçladı. Bu partilerin arasında açıkça bir gizli ittifak olduğunu savunan Bülent Arınç, HDP'nin AKP'nin kalesine girmek için koçbaşı olarak kullanıldığını kaydetti. Arınç, seçim kampanyaları sırasında söz konusu partilerin birbirlerine yüklenmemelerinin dikkat çekici olduğunu belirterek, CHP-MHP-HDP koalisyonu kurulması önerisinde bulundu.

Bülent Arınç MHP ve CHP'ye hitaben, “HDP sizin eseriniz, zahmet olmazsa koalisyonu siz bir deneyin” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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