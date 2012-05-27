'AKP'nin Ergenekon temsilcisi İdris Naim Şahin'

AKP'nin Ergenekon Davası'na bakan mahkemeye gönderdiği yazıda, "İddianamede Adalet ve Kalkınma Partisi adına müşteki olarak nitelendirilen kişi genel sekreter sıfatıyla partiyi temsile yetkili olan İdris Naim Şahin'dir" denildi.

Ergenekon Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık ve avukatların talepleri üzerine ve re'sen aldığı ara kararlar sonucu çeşitli kurumlara yazılan yazılara cevap verildi.



Mahkemeden AKP'ye: Partiyi kim temsil ediyor?



Mahkeme Ak Parti'ye yazı yazarak, Halkın Avukatları Platformu sözcüsü sıfatıyla davaya müdahillik talebinde bulunan avukat Süleyman Küçüksucu'nun iddianamede de Adalet ve Kalkınma Partisi adına müşteki olarak yer aldığını, Küçüksucu'nun halen parti temsilciliğinin devam edip etmediğini sormuştu.



AKP: Partimizin temsilcisi İdris Naim Şahin, diğer isimler sehven yazılmıştır



AKP Genel Sekreteri avukat Haluk İpek tarafından mahkemeye gönderilen 7 Mayıs 2012 tarihli yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İddianamede Adalet ve Kalkınma Partisi adına müşteki olarak nitelendirilen kişi Genel Sekreter sıfatıyla partiyi temsile yetkili olan İdris Naim Şahin'dir. Mahkemenin yazısında adı geçen avukat Süleyman Küçüksucu ve iddianamede müşteki olarak yer alan diğer kişilerin Ak Parti'yi temsile yetkileri bulunmamaktadır. Kanaatimizce bireysel olarak şikayet dilekçesi veren diğer kişiler sehven iddianamede Adalet ve Kalkınma Partisi temsilcisi olarak yazılmışlardır." Ergenekon Davası'yla birleştirilen İrtica ile Mücadele Eylem Planı Davası'nın iddianamesinde Ak Parti adına müşteki olarak yer alan isimler şunlardı: "İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hasan Hüseyin Tanrıverdi, Süleyman Küçüksucu, Ali Aydın ve Mustafa Coşkun."



Turhan Çömez hakkındaki yakalama kararı



Mahkeme İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazı yazarak, Turhan Çömez ile ilgili çıkarılan yakalama emri ve kırmızı bültenle aranması kararının akıbetini sormuş ve bilgi verilmesini istemişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen 24 Nisan 2012 tarihli yazıda, savcılık tarafından 15 Aralık 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, mahkemece düzenlenen Çömez hakkındaki kırmızı bülten formu ve diğer bilgilerin gönderildiği belirtildi.



Adalet Bakanlığı Turhan Çömez ile ilgili talepte bulunmamış



Yazıda özetle şu ifadelere yer verildi: "Konuyla igili İnterpol-Europol-Sirena Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar üzerine gönderilen cevabi yazıda, Turhan Çözmez' isimli şahsın uluslararası düzeyde 'Doğrudan talep ile istenilmesi' veya 'Kırmızı bülten' ile arattırılmasıyla ilgili Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir talepte bulunulmadığı bildirilmiştir." Yine yazıda, Çömez'in uluslararası düzeyde arattırılması veya iade talebiyle ilgili işlemlerin Adalet Bakanlığı vasıtasıyla takip edilmesinin istendiği belirtildi. Emniyetin gönderdiği yazıda, 7 Haziran 2008 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı tespit edilen Çömez'in, bu tarihten sonra Türkiye'ye herhangi bir giriş yapmadığı belirtildi.