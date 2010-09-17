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Politika

AKP'nin en güçlü köşk adayı

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, parti içinde Cumhurbaşkanlığı için en güçlü adayın ismini açıkladı...

17 Eylül 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin “5 mi, 7 yıl mı” olacağı tartışmaları sürerken, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı ve rakipsiz olduğunu belirtti.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ergün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı adaylığını ilk telaffuz eden isim oldu. Başbakan Erdoğan’ın en güçlü Cumhurbaşkanı adayı ve rakipsiz olduğunu söyleyen Ergün, “Aday olursa ilk turda yüzde 50’den fazla oy alarak seçilir” dedi.

Başbakan Erdoğan’ı en güçlü Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan eden Bakan Ergün şöyle dedi: "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir doğal lider olarak ve toplumun derinliklerine nüfuz etme kabiliyeti olan ve toplumun derinliklerinde de bu hissiyata karşılık bulan bir lider olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en şanslı aday Recep Tayyip Erdoğan olur, aday olursa eğer. Birinci turda da yüzde 50'den fazla oy alarak seçilir, halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı olarak. Yoksa ikinci turda zaten seçilir


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