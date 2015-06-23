AKP'nin duble yollarının yüzde 80'inin ömrü birkaç yıl

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, AKP iktidarları döneminde yapılan duble yolların yüzde 80’inde 2-3 yıl dayanan sathi kaplama kullanıldığını açıklamıştı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Zeki Tezer, AKP'nin seçim kampanyası döneminde de kullandığı 12 yılda 17 bin kilometre duble yolun yüzde 80'inin birkaç yıl dayanabilen asfalttan yapıldığını ve maliyetin 4 kata çıktığını belirten bir yazı kaleme aldı.

Tezer yazısında, 'AKP, 12 yılda toplam 17 bin kilometre duble yol yapmakla övünüyor. Ancak yaptıkları duble yolların sadece beşte biri uzun ömürlü asfalt' ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet'te Zeki Tezer imzasıyla 'Duble yollar bir bir çöktü maliyet dörde katlandı' başlığıyla yayınlanan yazı şöyle:

Yolun altı toprak çıktı

Bursa-Çanakkale duble yolunun Lapseki ilçe sınırları içindeki bölümünde yaşanan çökmeni ardından, dolgunun yapısının topraktan ibaret olduğu ortaya çıktı.

İstanbul-Zonguldak duble yolunun Akçakoca mevkiinde çökme meydana geldi. Bodrum’un Yalıkavak beldesi Gökçebel mevkiindeki duble yol da dayanıksız çıktı. Geyve- Taraklı arasındaki yol bu yıl mart ayında yağan kara dayanamadı.

AKP, 12 yılda toplam 17 bin kilometre duble yol yapmakla övünüyor. Ancak yaptıkları duble yolların sadece beşte biri uzun ömürlü asfalt. Bizzat Ulaştırma Bakanı, iktidarları döneminde yapılan duble yolların yüzde 80’inde 2-3 yıl dayanan sathi kaplama kullanıldığını itiraf etti. Bunun hem maliyeti normalden dört kat fazla, hem de sürekli milyarlar harcanarak yenilenmesi gerekiyor. Yani astarı yüzünden pahalı. Aynı güzergâhtaki yolun yeni bir bölümü için ihaleye çıkma sürecinde, daha önce bitirilmiş olan bölümü çöküyor, yarılıyor.

Gelişigüzel ihaleler

AKP iktidarı altında, ülkenin duble yol uzunluğu ile ihalelerdeki yolsuzluklar kıyasıyla yarışırken, gelişi güzel ihale edilen, gerekli teknik özellikleri taşımayan, göz boyamaya yönelik olarak alelacele yapılan duble yollar, bir bir çöktü.

Konya-Adana Karayolu 52. kilometresi İsmil Beldesi civarındaki duble yol, gevşek malzeme kullanımı nedeniyle yağış yiyince yarıldı.

10 gün sürmedi

Adapazarı ile Karasu İlçesi arasındaki duble yolun Ferizli - Limandere arasındaki bölümünde, açılışından 10 gün sonra, çökmeler meydana geldi.

Aydın’ı Çine ilçesine bağlayan duble yolda, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılışından bir ay sonra çökmeler başladı.

Malkara-Tekirdağ Karayolunun Ahievren ve Yörük köyleri sapağı arasında kalan mevkideki duble yol çöktü, asfalt yarıldı.

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 2008 yılında tamamlanan duble yol, Adapazarı-İzmit arasındaki duble yolun yeni yapılan bölümü birkaç ay geçmeden çöktü.

Otobüsçüler federasyonu, Erdoğan’a duble yol plaketi verdi

Erdoğan’lı açılışa kadar dayanmadı

Çankırı’nın Ilgaz İlçesi İndağı mevkiinde yapımı tamamlanan duble yol da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan açılış yapmaya hazırlanırken aynı akıbete uğradı. Yolun daha açılmadan göçmesi bölgede büyük tehlike yarattı.

2008’de Tunceli-Elazığ arasında baraj kıyısına dolgu hafriyatla yapılan duble yol, 3’üncü yılında iflas etti.

Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolunun bir yıl önce yapılan çok şeritli Ilgaz bölümünde göçük meydana geldi.

Hatalı hesap

Karadeniz- Akdeniz duble otoyolunun başlangıç noktası olan Ordu güzergahının bir bölümü, hatalı hesap yüzünden kağıt gibi yarıldı.

Gökova-Marmaris karayolunun duble yol haline getirilmesi çalışmaları 2011 yılında tamamlandı. Sadece 7.8 kilometrelik üç şeritli yolun dörde çıkarılması için 8 bin ağacın kesildi, bölgede etkili yağışlar sonunda heyelanlar oldu. Yol 1.5 yıl içinde 4 defa çöktü.

Malatya-Kayseri duble karayolunun Darende Darıca mevkiinde çökme yaşanırken, Zonguldak-Bolu duble yolu yağmura bile dayanamadı.

İskenderun-Arsuz arasında çöken duble yolun, ikinci defa yapımına başlandı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçen yıl yağışın ardından duble yolu sel aldı ve yol trafiğe kapandı.

Yarık oluştu

TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde, yolun orta şeridinde bir metre eninde ve yaklaşık 50 santimetre derinliğinde yarık oluşurken, Karlıova- Varto arasında yapılan duble yol bir yıl bile dayanmadı

Çanakkale-İzmir karayolunun İntepe mevkiinde duble yol daha bir yıl geçmeden çöktü, yolda derin çatlaklar oluştu

AKP hükümeti icraatının ilk 13 gününde 219 adet yol ihal esi yaptı. Toplamı 52 trilyon lira olan ihale bedelleri, Sayıştay vizesinden kaçırılmak için 750 milyar lirayı aşmayacak şekilde ayarlandı. Böylece, yolsuzluk saptanmasın diye Sayıştay devre dışı bırakıldı.