AKP'nin dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine hangi parti, ne yanıt verdi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, Meclis’te bulunan 506 dosyayla ilgili dokunulmazlıkların anayasada geçici tek maddelik değişiklikle kaldırılması çağrısının ardından ilk adım dün atıldı.

AKP, jet hızıyla randevulaştığı CHP, MHP ve HDP’ye ‘dokunma’ önerilerini resmen iletti. Davutoğlu’nun görevlendirdiği AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile grup başkanvekilleri Nevruz etkinlikleri dolayısıyla seçim bölgelerine gittiği için HDP’li Meclis İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder’le görüştü. Muhalefetin, yetkili kurullarında değerlendireceği öneriye ilişkin yanıtlarını gelecek hafta iletmesinin ardından dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sürecin başlaması bekleniyor.

CHP: Değerlendireceğiz

CHP Grup Başkanvekili Gök, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Duruşumuz nettir. Biz kürsü dokunulmazlığı dışında bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını ve herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Bu görüşümüzü ifade etmekle birlikte

önerilerini aldım ve yetkili makamlarımızda değerlendirdikten sonra en kısa zamanda tekrar bir araya gelerek görüşlerimizi kendileriyle paylaşacağız.”

MHP: Önce terör dosyaları

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da görüşmenin ardından, öncelikle terörle ilgili fezlekeler konusunda adım atılması gerektiğini belirterek, “506 fezleke olmakla birlikte özellikle terörle ilişkili olanlarla ilgili ortak bir siyasi irade oluşturup daha sonra dokunulmazlıkların sınırlandırılması gerekir. Dokunulmazlığın sınırlandırılmasının da kaldırılmasının da sonuna kadar yanındayız. Bu öneri ise bugünü geçiştirmek için yapılan taktik bir adım” dedi.

HDP: Bağımsız yargı

HDP’li Sırrı Süreyya Önder görüşmenin ardından, “Meselenin kalıcı, köklü bir revizyonla ele alınmasından yanayız, böyle geçici değil. Kürsü hariç dokunulmazlık olmamalı” dedi. Önder’in görüşmede de, “bağımsız yargı ve yargıç” konusuna vurgu yaparak, “Fezlekelerimizin konu edildiği mahkemelerin hepsi sulh ceza mahkemeleri. Bunların hepsi de atanmış mahkemelerdir. Yargı tarihsizdir, her şey o günkü davayla başlayıp biter. Yargı aynı zamanda iki sonuçludur, ya mahkûm olursunuz ya beraat edersiniz. Bizimle ilgili konu yargı değil siyaset mantığıyla ele alınmalıdır. Çünkü siyaset ise tarihseldir. Siyasette kazanıp kaybetmenin dışında bir üçüncü seçenek de uzlaşmadır. Bugünkü yarılmanın, kutuplaşmanın nedeni de siyasete yargı eliyle nizam verme çabalarıdır. Biz dokunulmazlığımıza güvenerek siyaset yapmıyoruz” dediği öğrenildi.

AK Parti: Yetmez ama evet

AK Parti Grup Başkanvekili Bostancı da görüşmelerin ardından, dokunulmazlıklarla ilgili anayasa değişikliği tekliflerinin CHP, MHP ve HDP’nin bugüne kadarki söylemleriyle örtüşen yanlarının bulunduğunu belirterek, “Yetmez ama evet bağlamında yerleştirebilecekleri bir tekliftir” dedi. Bostancı, “Neden kalıcı bir düzenleme yapmıyorsunuz?” sorusuna, “Geçici düzenlemeyle bunu görme imkânımız olacak” yanıtını verdi. “Yargının yaklaşımına göre mi hareket edeceksiniz?” sorusuna karşılık da Bostancı, “Öyle bir şey yok, pratiğe bakacağız” diye konuştu.

Vekiller böyle dokunulacak

AK Parti’nin dün muhalefete ilettiği dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin önerisi, anayasaya geçici bir madde eklenmesini içeriyor. Bu değişiklik, anayasanın dokunulmazlıklara ilişkin 83’üncü maddesinin 2’nci fıkrasındaki, “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis’in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” hükmünün Meclis’te bekleyen dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili uygulanmamasını öngörüyor. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 gün içinde de Meclis Başkanlığı ve Karma Komisyon Başkanlığı’nda bulunan dokunulmazlık fezlekeleri, ekli dosyalarıyla birlikte yargı mercilerine gönderilmek üzere Meclis Başkanlığı’na iade edilecek.