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Politika

AKP'nin dokunulmazlıklar konusundaki teklifini bugün TBMM Başkanlığı'na sunması bekleniyor

Teklife muhalefetten destek gelmezse 330 sınırı aşılamadığı için reddedilmiş olacak

12 Nisan 2016 01:12

Hülya Karabağlı

AKP’nin Anayasa’ya geçici bir madde eklenerek dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki teklifini TBMM Başkanlığı’na bugün sunması bekleniyor. AKP’nin 316 oyu var. Teklife muhalefetten destek gelmezse Anayasa’nın öngördüğü 330 sınırı aşılmadığı için reddedilmiş olacak. Bu durumda ikinci formüle geçilecek. İkinci formüle göre, “terör suçları” öncelikli olmak suretiyle sınırlı sayıda milletvekili için dokunulmazlıkların kaldırılması için teklif sunulacak. TBMM’de 129 milletvekilinin 562 dokunulmazlık dosyası var.

AKP’nin iki turda gizli olarak yapılacak oylamalarda olası fireleri önlemek için milletvekillerini göz hapsinde tutacağı belirtiliyor. Genel Kurul’da oylama kabininden çıkan AKP’li vekillerin hangi pulları zarfa atmadığının takip edileceği söyleniyor. AKP’nin, ilk tur oylamada referandum rakamında kalması durumunda kulislerde çeşitli söylentiler var. Referanduma sıcak bakılmaması nedeniyle teklifin komisyona çekilebileceği ve ikinci formülün hayata geçirilmesi bekleniyor.

Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından teklif edilebiliyor. Teklif, Anayasa Komisyonu'ndan sonra Genel Kurul'da iki kez görüşülüyor. Üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla teklif kabul edilmiş sayılıyor. Üye tam sayısının beşte üç (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun, Cumhurbaşkanı'nca Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunuluyor.

 

MHP’li Akçay:  AKP ipe un seriyor

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, T24’e “AKP’nin dokunulmazlıkları konusunda ‘mış’ gibi yaptığını” söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ipe un seriyorlar” sözüne “Asıl AKP ipe un seriyor” diye yanıt veren Akçay, “dokunulmazlık konusunun ‘terör suçlarından’ çıktığını ancak bu konuda adım atılmadığına” dikkat çekti. “AKP ‘çözüm masası’ ihtimaline karşı kapsamı genişleten bir düzenleme getirdiğini” söyleyen  Akçay, dört ayrı çözüm önerisinin de AKP kanadından destek görmediğini söyledi. Akçay, “Bunu cinsiyetçi yaklaşımla söylemiyorum ama delikanlı olsunlar” diyor.

 

CHP’li Gök: AKP'nin teklifi, CHP'nin taleplerini karşılamaktan uzaktır

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dokunulmazlıklar konusunda kafası en berrak partinin CHP olduğunu söyledi. CHP’nin dokunulmazlık teklifinde  Bakanlarla ilgili önerinin AKP tarafından kabul görmediğini  söyleyen Gök, "AKP'nin dokunulmazlıklarla ilgili imzaya açtığı metin, CHP'nin teklifini karşılamaktan uzaktır" dedi.

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