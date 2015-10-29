AKP'nin Diyarbakır mitinginde alan boş kaldı, Davutoğlu'nun konuşması 2 saat geç başladı

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Diyarbakır’daki AKP mitinginin, alanının dolmaması sebebiyle 2 saat gecikmeyle başladığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi Diyarbakır muhabiri Mahmut Oral’ın çektiği fotoğraflarda da Davutoğlu’nun konuşma yapacağı alanın dolmadığı görüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, günler öncesinden duyurulan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır mitingine kimse katılmadı. Mitinge dakikalar kala alanın boş kaldığı Diyarbakır Mahmut Oral'ın çektiği kareyle ortaya çıktı.

14.30'da başlaması planlanan miting alanın dolmaması nedeniyle 2 saat gecikmeyle başladı. Davutoğlu'ndan önce sahneye çıkan sunucu "Kandil duysun, Pensilvanya duysun" dedi.

Jinha'da yer alan habere göre ise Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan AKP mitingine katılımın az olmasından dolayı yeri değiştirildi. Eğitim-Alay yolu üzerinde tek caddede düzenlenecek olan AKP mitingi için yoğun güvenlik önlemleri alınarak 10 farklı yerde arama noktası kuruldu.

Kitlenin az olmasına rağmen sunucunun "Bariyerlere yüklenmeyelim sıkışmayalım. Kadınlar için ayrılan alana beyler karışmasın" anonsu dikkat çekti.