T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'nin Diyarbakır mitinginde alan boş kaldı, Davutoğlu'nun konuşması 2 saat geç başladı

Miting alanının tenhalığı, çekilen fotoğraflara da yansıdı

29 Ekim 2015 22:18

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı Diyarbakır’daki AKP mitinginin, alanının dolmaması sebebiyle 2 saat gecikmeyle başladığı iddia edildi. Cumhuriyet gazetesi Diyarbakır muhabiri Mahmut Oral’ın çektiği fotoğraflarda da Davutoğlu’nun konuşma yapacağı alanın dolmadığı görüldü.

Cumhuriyet'in haberine göre, günler öncesinden duyurulan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır mitingine kimse katılmadı. Mitinge dakikalar kala alanın boş kaldığı Diyarbakır Mahmut Oral'ın çektiği kareyle ortaya çıktı.

14.30'da başlaması planlanan miting alanın dolmaması nedeniyle 2 saat gecikmeyle başladı. Davutoğlu'ndan önce sahneye çıkan sunucu "Kandil duysun, Pensilvanya duysun" dedi.

Jinha'da yer alan habere göre ise  Diyarbakır'da İstasyon Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan AKP mitingine katılımın az olmasından dolayı yeri değiştirildi. Eğitim-Alay yolu üzerinde tek caddede düzenlenecek olan AKP mitingi için yoğun güvenlik önlemleri alınarak 10 farklı yerde arama noktası kuruldu.

Kitlenin az olmasına rağmen sunucunun "Bariyerlere yüklenmeyelim sıkışmayalım. Kadınlar için ayrılan alana beyler karışmasın" anonsu dikkat çekti.

ETİKETLER

ahmet davutoğlubaşbakandiyarbakır mitingiakpak partiboş alan

İlgili Haberler

Davutoğlu Diyarbakır'da konuştu: Bu halk serhildan gibi zırvalara prim vermedi

"Türk Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24