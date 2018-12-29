AKP'nin destekleyeceği de MHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, yerel seçimlere ittifak yaptıkları MHP'nin adayı Serkan Toper'in destekleneceğini söyledi.

Serkan Toper Kimdir?

Serkan Toper, 1979 yılında Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Kars- Kagızmanlı olan Topel, İlkokul 1-2-3 sınıfları Sivas-Yıldızeli ilçesinde ilkokul 4 ve 5. sınıfları ve ortaokul ile lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve 2000 yılında mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat olarak mesleğe başladı. Sonrasında 2003 ve 2004 yılları arasında Ankara Barosu'nda avukatlık yaptı. 2005 Mart ayı itibariyle İstanbul'da serbest avukatlık yapmaktadır.

Toper, Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ve Türk Hukuk Enstitüsü İstanbul Şubesi Genel Sekreterliği görevlerini yürüttü.

2016 Yılında, Bakan, Milletvekili ve İş- Sanat dünyasının katılımı ile düzenlenen 6.Buhara Medya Yılın En İyileri Medya Ödülleri töreninde, medya ve Fikir Sanat Eserleri Hukuku konusunda ki çalışmaları nedeni ile "YILIN EN İYİ HUKUK DANIŞMANI" ödülüne layık görüldü.

Toper, bir çocuk evlat babasıdır.

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