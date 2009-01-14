AKP’nin ‘Casanova’ adayı Gaziantep’i karıştırdı

Gaziantep’in ilçesinin AKP adayı Mehmet Tahmazoğlu’nun iki resmi evliliğinden 4, evliyken ilişkisi olduğu iki kadından iki çocuğu var



AKP’nin, Gaziantep merkeze bağlı Şahinbey ilçesinde belediye başkan adayı olarak ismini açıkladığı Mehmet İhsan Tahmazoğlu’nun özel yaşamı partiyi karıştırdı. Şimdiye kadar iki evlilik yapan ve 6 çocuğu bulunan Tahmazoğlu’nun, evliyken ilişkisi olduğu iki ayrı kadından 2 çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. 700 bin nüfuslu Şahinbey’de Belediye Başkanı Ömer Can’ın yerine Mehmet İhsan Tahmazoğlu aday gösterilmişti.



Nüfus Kayıt örneğine göre, AKP’li aday şimdiye kadar iki evlilik yaptı ve 6 çocuğu bulunuyor. Tahmazoğlu’nun ikisi kız, dördü erkek olan çocuklarının isimleri ve yaşları şöyle: Nurseven (23), Kevser (22), Hatice (19), Betül (16), Muhammet (12) ve Abdullah Yusuf (4). AKP’li Tahmazoğlu, ilk eşi olan Hatice’den 16 Ocak 2003 tarihinde boşandı. Ancak bu evliliği sürerken, Betül ile Muhammet’in iki ayrı kadından olduğu nüfus kayıtlarından anlaşılıyor. Kayıtlarda, Betül’ün annesi Gülperi, Muhammet’in annesi ise Fatma olarak görülüyor. Tahmazoğlu bu iki kadınla imam nikâhlı. Tahmazoğlu, son evliliğini, kendisinden 23 yaş küçük olan 27 yaşındaki Elif Demir’le yaptı.