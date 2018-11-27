AKP'nin Çankırı adayı Hüseyin Boz kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Çankırı Belediye Başkan Adayını açıkladı.

AKP’nin Çankırı’da belediye başkanlığı için Hüseyin Boz’u aday gösterdi.

Hüseyin Boz kimdir?

8 Haziran 1974’te Çankırı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çankırı’da tamamladı. 2002 yılında Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı görevini yürüttü. Üç dönem Merkez İlçe Başkanı olarak Çankırı’ya hizmet etti.

2012 yılında Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini üstlendi. 2014 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen takvime göre görevinden istifa eden Boz, seçim sonrasında Belediye Meclis Üyesi oldu. Belediye Meclisinin gerçekleştirdiği ilk toplantıda oy çokluğu ile Belediye Başkan Yardımcılığına seçildi ve bu görevi 3,5 yıl boyunca yürüttü. Aynı zamanda, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yönetim kadrolarında da görev aldı.

Hüseyin Boz, 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için Çankırı Belediye Başkanlığından istifa eden İrfan Dinç’in yerine AK Parti’nin adayı olarak gösterildi ve Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018 tarihinde Çankırı Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Rusça bilen Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.