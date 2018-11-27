AKP'nin Çanakkale adayı Ayhan Gider kimdir?

AKP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde Çanakkale adayı Ayhan gider olarak belirlendi.

Ayhan Gider kimdir?

1969 yılında Biga ilçesi Sinekçi köyünde doğdu. 1987 yılında Bursa Zirai Üretim İşletmesi ve Ziraat Meslek Lisesi’nden Ziraat Teknisyeni olarak mezun oldum. 1987 yılında Adana Tarım İl Müdürlüğünde göreve başladı. 1992 yılında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1992 yılında Mühendis olarak Çanakkale Valiliği emrine atandım. Aynı yıl Eceabat İlçe Tarım Müdürlüğü görevine getirildi. 1995 yılında Çan İlçe Tarım Müdürlüğü’ne İlçe Müdürü olarak atandım. 2003 yılı temmuz ayında Çanakkale Tarım İl Müdürlüğü görevine atandım. 2005 yılı haziran ayında Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

Evli ve 2 çocuk babası.