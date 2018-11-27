AKP'nin Bursa adayı Ali Nur Aktaş kimdir?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Bursa Belediye Başkan Adayını açıkladı.

AKP’nin Bursa ’da belediye başkanlığı için Ali Nur Aktaş aday gösterildi.

Ali Nur Aktaş kimdir?

1970 İnegöl doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunu. Uzun yıllar İnegöl Mobilya sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir olan Aktaş, İnegöl Ak Parti Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı. 28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanı seçildi.

02 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir meclisinde yapılan olağanüstü oturumda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. İngilizce ve Arapça bilen Aktaş evli ve 2 çocuk babasıdır.