AKP'nin bir sandalyesi gidiyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP’nin, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkettiği Kütahya Milletvekili İdris Bal, Meclis’te dengeleri değiştirecek. TBMM Başkanlığı’na istifa dilekçesine Ankara dönüşünde vereceğini açıklayan İdris Bal, AKP’nin 327 olan sandalye sayısını 326’ya indirecek. Bağımsızların sayısı 6’ya çıkacak. Meclis aritmetiğine göre, halen CHP’nin 134, MHP’nin 52, BDP’nin 26, HDP’nin 4 milletvekili var.

‘Doğruya doğru yanlışa yanlış’

Prof. İdris Bal, T24’e, istifa dilekçesini yarın yada hafta içinde vereceğini söyledi. "AK Partiden istifa ettim diye sürekli eleştireceğim anlamı çıkmasın” diyen Bal, “ Doğruya doğru derim. Doğru yapan partinin iktidar olsun, muhalefet olsun yanında yer alırım. CHP, MHP ikim doğru yapıyosa desteklerim. Yanlışı da eleştiririm” dedi.

Bağımsız milletvekili olunca elinin daha kolaylaşacağını ve bir çok konuyu gündeme getirme şansı olacağına dikkat çeken Bal, dershaneler konusunun Anayasa Mahkemesi’nden dönme olasılığı olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların dershanelerin kapatılmasından rahatsız olduklarını anlattı.