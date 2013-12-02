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Politika

AKP'nin bir sandalyesi gidiyor

Seçim bölgesi Kütahya’da hafta sonu ilgi ve kalabalıkla karşılanan İdris Bal, Ankara dönüşünde TBMM Başkanlığı’na istifa dilekçesini verecek

02 Aralık 2013 13:51

Hülya Karabağlı/ ANKARA

AKP’nin, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkettiği Kütahya Milletvekili İdris Bal, Meclis’te dengeleri değiştirecek. TBMM Başkanlığı’na istifa dilekçesine Ankara dönüşünde vereceğini açıklayan İdris Bal,  AKP’nin 327 olan sandalye sayısını  326’ya indirecek. Bağımsızların sayısı 6’ya çıkacak.  Meclis aritmetiğine göre, halen CHP’nin 134, MHP’nin 52, BDP’nin 26, HDP’nin 4 milletvekili var.

 

‘Doğruya doğru yanlışa yanlış’

 

Prof. İdris Bal,  T24’e, istifa dilekçesini yarın yada hafta içinde vereceğini söyledi. "AK Partiden  istifa ettim diye sürekli eleştireceğim  anlamı çıkmasın” diyen  Bal, “ Doğruya doğru derim. Doğru yapan  partinin  iktidar olsun, muhalefet olsun yanında yer alırım.  CHP,  MHP ikim doğru yapıyosa desteklerim. Yanlışı  da eleştiririm”  dedi.

 Bağımsız milletvekili olunca  elinin daha kolaylaşacağını  ve bir çok konuyu gündeme getirme  şansı olacağına dikkat çeken  Bal,  dershaneler  konusunun  Anayasa Mahkemesi’nden dönme olasılığı olduğuna dikkat çekti.  Vatandaşların dershanelerin  kapatılmasından rahatsız olduklarını  anlattı.

 

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