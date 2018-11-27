T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü, Erdal Arıkan AKP'nin Bingöl belediye başkanı adayı oldu

27 Kasım 2018 15:53

AKP’nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu.

Erdal Arıkan kimdir?

Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi. Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti. 

ETİKETLER

Erdal Arıkanbingölakpbelediye başkan adayı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24