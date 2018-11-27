AKP'nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan kimdir?

AKP’nin Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu.

Erdal Arıkan kimdir?

Erdal Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü görevini yürütüyordu. 2010 yılında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Şefik Kara'nın, Kilis İl Spor Müdürlüğü'ne atanmasının ardından Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü'ne Erdal Arıkan getirildi. Arıkan'ın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Bingöl'de birçok spor faaliyetlerine imza atan Arıkan, son olarak İçişleri Bakanlığı desteğiyle Bingöl Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Ay Spor Kulübünce hazırlanan Sokaktan Spora ve Sağlıklı Yarınlara Projesi kapsamında bisiklet yarışı etkinliğinde konuşmuştu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, bu tür etkinliklerin son derece önemli olduğunu ifade etmişti.