AKP'nin Antalya adayı Menderes Türel oldu

Başbakan Tayyip Erdoğan, AKP İl Teşkilatı'nın düzenlediği yemekte partisinde konuştu. Daha önce 80 şehrin adayını açıklayan Erdoğan son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. Antalya'nın önümüzdeki yerel seçimlerdeki adayı Menderes Türel oldu.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Antalya'yı bir dünya markası yapmak için prestij projeler gerçekleştirdik. Antalya'ya 13 milyar liralık yatırım yaptık. Ulaştırma ve haberleşme için 2,5 milyar liralık yatırım yaptık. Enerjide 745 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Sağlıkta 390 milyon liralık yatırm yaptık.Antalya'da 2 yeni üniversite açtık. Antalya'yı turizmin yanı sıra sağlığında merkezi yaptık.

'30 Mart milad olacak'

Antalya 5 yıldır bir fetret dönemi yaşıyor. Yereldeki hizmet eksikliği nedeniyle potansiyelini ortaya çıkaramıyor. Antalya vizyonsuzluğa mahkum ediliyor. Antalya'yı yolsuzluğun, usulsüzlüğün merkezi haline getirenler Antalya'ya haksızlık ediyorlar. 30 Mart inşallah Antalya için yeni bir milad olacaktır. Antalya 30 Mart'ta yeni bir başlangıç yapacak. AK Parti olarak Antalya'yı her zaman olduğu gibi bir kez daha kucaklayacağız. Antalya'yı ufukla, vizyonla buluşturacağız.

Antalya'da her eve her haneye tek tek ulaşacağız. Onlara Antalya'da neler yaptığımızı anlatacağız. Devam eden projelerimizi göstereceğiz. Belediyecilikte AK Parti'nin nasıl bir önder olduğunu göstereceğiz.

'Antalya dünya şehri olacak'

Kardeşlerim şu andan itibaren Antalya'nın kaderi önce Allah'ın sonra sizlerin ellerinde. Ben size inanıyorum, size güveniyorum. Bu teşkilatın Antalya'da bir kez daha tarih yazacağına inanıyorum. Şimdi Antalya'da güçlü bir ekiple çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Antalya'yı dünya şehri yapmada öncü olacak bir ekiple çalışacağız.

'Biz belediyecilikten geldik'

İstanbul'un meşhur bir Kadıköy'ü vardır. Bakırköy'ü vardır. Oralar eskiden köydü. Şimdi en gelişmiş ilçeleri. Aynı durum Antalya'da da olacak, yeni büyükşehir olan 14 şehrimizde de olacak. 30 tane büyükşehir Türkiye nüfusunun yüzde 70'ine hitap ediyor. Bunu CHP'nin MHP'nin anlaması mümkün değil. Biz bu işin içinden geldik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni biz CHP zihniyetinden aldık. Hatırlayın çöp vardı, hava kirliliği, susuzluk vardı. Bakın 2014'e geldik. İstanbul'da susuzluk diye bir şey yok. Bunlar bir yerel yönetimin yaptıkları. Çöp meselesinde en ufak bir sıkıntı yaşanmadı, yaşanmıyor. Göreve geldiğimizde İstanbul'un 50 bin doğalgaz abonesi vardı. Ben bıraktığımda 1 milyon abone vardı.

Bize Haliç'i farklı bırakanlar şimdi tertemiz bir Haliç görüyorlar. Boğaz'ı dağları delerek birbirine bağladık. Antalya'da doğalgaz var ama yaygınlaşması için hala çaba yok.

'Sessiz devrim gerçekleştirdik'

Çiftçiye yüzde 59 faizle kredi veriliyordu, yüzde 5'e düştü. KOSGEB'in verdiği destekler de var artık.

Artık hortumlama yok. Peşkeş çekme yok. Ama ana muhalefete sorarsan yandaşlara peşkeş çekiliyor. Siz kendi zihniyetinize bakın. Neden 3,5 yılda 5 yılı doldurabilecekken iktidarı bırakıp gittiler? Nefesleri kalmadı nefesleri. Bittiler, tükendiler de ondan. Kararlı duruşumuzla dünyada ekonomi mücadelesinde de demokrasi mücadelesinde de, bizim ifademizle değil batının ifadesiyle, ülkemiz sessiz bir devrimi gerçekleştirdi. Önce sizlere şöyle 10-15 dakikalık bir film gösterisi yapacağız. Antalya'ya neler yapmışız şöyle bir görmenizi istiyorum. Sonra da adayımızın ismini açıklayacağız.