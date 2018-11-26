AKP'nin Ankara ve İzmir adaylarını açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın AKP'nin Ankara, İzmir adaylarının da içinde olduğu 20 ismi daha açıklayacak.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

Cumuhrbaşkanı Erdoğan, yarın aralarında Ankara ve İzmir de olmak üzere Karaman, Muş, Bingöl, Afyonkarahisar, Balıkesir, Sakarya, Konya, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çorum, Sivas, Yozgat, Çankırı, Çanakkale ve Karaman adaylarını açıklayacak.

Erdoğan'ın yarın İstanbul adayını açıklaması beklenmiyor.