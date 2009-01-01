AKP'nin Ankara adayı Melih Gökçek, Karayalçın memnun

CHP'liler umutlu!

Karayalçın memnun



CHP'nin Ankara adayı Murat Karayalçın, "Aslında AKP adayının kim olacağının bizim için çok fazla önemi yok. Ama Melih Gökçek'in aday gösterilmesinden memnunum" dedi

Gökçek'in adaylığını değerlendiren Karayalçın, Başbakan'ın, Gökçek'in adını açıklamakta zorlandığını savundu. Karayalçın, "Zaten şimdiye kadar adayını açıklamaması, durmadan eğilim yoklaması yapmaları da 15 yıllık dönemin AKP tarafından başarısız görüldüğünün ifadesidir" diye konuştu. Karayalçın şunları söyledi:

"Gökçek'in aday gösterilmesinden memnunum, çünkü Ankaralılar 15 yılda bu kentte nelerin yapılıp yapılmadığını görüyor, biliyor, bu sıkıntıyı yaşıyor ve çok kitlesel tepki ortaya koyuyorlar.

Bunun siyasi partisi yok. Ben de o nedenle zaten bütün hemşerilerimi Ankara için bir birlikteliğe davet ediyorum. 29 Mart'ta Ankara'da, kentimizin kaybettirilmiş iddiasını ve itibarını geri alarak, yeni bir dönemi başlatmalıdırlar diyorum."

29 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki adayları Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir programla açıklandı.AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantı için parti önünde hareketlilik yaşandı. İçerideki toplantı, dışarıya dev ekranlardan yansıtıldı. Yüzlerce Melih Gökçek taraftarı, ellerinde dövizlerle slogan attı.Başbakan Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ahmet Küçükler'in Gaziantep Büyükşehir Belediye Başakanı olarak da Asım Güzelbey'in ismini açıkladı.Ve en son olarakta uzun süredir beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı.Başbakan Erdoğan, yeniden "Kardeşim" diyerek Melih Gökçek'i işaret etti.Gaziantep'te Asım Güzelbey'in yeniden AKP'nin adayı gösterilmesine CHP'liler mutlu oldu. CHP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Yılmaz'ın yapılan kamuoyu araştırmalarında mevcut başkan Güzelbey'in önünde olduğu ileri sürülüyor. "AKP'nin Güzelbey adayıyla Gaziantep'i CHP'li Yılmaz kazanır" yorumları yapılıyor.