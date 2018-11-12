"AKP'nin Ankara adayı kesinleşti"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olacağını iddia etti. Habertürk TV canlı yayınında konuşan Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya, AKP’nin İstanbul adayı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun adının geçtiğini ifade etti.