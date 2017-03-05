AKP'nin Almanya'daki toplantılarının iptalinin sebebi "kültürel faaliyet" denerek izin istenmesi mi?

Türkiye ile Almanya arasında dozu giderek artan diplomatik krizin altından UETD (AKP’nin Avrupa’daki lobi organizasyonu) çıktı. Türkiye’nin iddia ettiği gibi Almanya’nın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin etkinliklerini yasaklamadığı, UETD 'kültürel faaliyet' diye başvurunca Almanlar sözleşmeyi imzalamadığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'ın haberine göre, Köln Porz Belediye Meclis üyesi ve Eyalet Parlamento milletvekili adayı Berivan Aymaz, "UETD, bize kültürel faaliyet dedi. Tesadüfen bakanın katılacağı siyasi bir toplantı olduğunu öğrendik. Yanlış bilgilere dayalı bir başvuru yaptıkları için de sözleşme imzalamadık. Yasaklandı denilerek şu anda AKP tarafından propaganda aracı olarak kullanılıyor" dedi.

Belediyelerin siyasi faaliyetleri yasaklama yetkisi olmadığını belirterek bunu ancak hükümet yetkililerinin Türkiye’ye verecekleri bir nota ile yapabileceklerini belirten Aymaz, bu krizin önüne ancak Alman hükümetinin geçebileceğini vurguladı. Aymaz, "Örneğin Hollanda hükümeti gibi yapabilirler. Türkiye devlet ve hükümet yetkililerinin girişimini tasvip etmediklerini söyleyebilirler" dedi.

Ancak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bunu yapmak yerine olayı tamamen eyaletlere ve yerel siyasete devrettiğini anımsatan Aymaz, "Hükümet, politik olarak değerlendirmiyor. Oysa tamamen politik olarak değerlendirilmesi gereken bir durum" diye konuştu.

"Özay Gönlüm" anması

Berivan Aymaz, "Mesela Ekonomi Bakanı’nın konuşacağı düğün salonu öyleydi. Ama salon sahibi ‘Ben siyasi faaliyetlere vermek istemiyorum’ dedi" açıklamasında bulundu. Zeybekci'nin katılacağı Leverkusen’deki belediye salonundaki etkinliğin de tamamen kültürel bir faaliyet olarak bildirildiğini belirten Aymaz, "Özay Gönlüm anması yapacaklarını söylediler. Bakalım gerçekten kültürel bir faaliyet mi yapacaklar" diye konuştu.