AKP'nin aldığı sonucu başarılı bulan Putin, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Ayrıca iki lider enerji alanındaki ortak projeleri de ele aldılar.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 7 Haziran’daki genel seçimlerde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Ayrıca liderler ikili işbirliğinin gündem konularını, enerji alanındaki ortak projelerin hayata geçirilmesindeki sorunları ele aldılar" denildi.

İki ülke lideri 2015’in son çeyreğinde Kazan’da altıncısı düzenlenecek Rusya ve Türkiye’nin Üst Düzey İşbirliği Konseyi’ni görüştüler. Ayrıca özel görüşmelerin devam edilmesi gerektiğine de dikkat çekildi.