AKP’nin '35 İzmir 35' projesi Kemalpaşa kirazlarını mı yok edecek?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, AKP’nin ‘35 İzmir 35 Proje’sinin Kemalpaşa’nın ünlü kirazlarını yok edeceğini söyledi. “Türkiye’nin en güzel kiraz ve zeytin ağaçlarından binlercesi kesilecek, aynı şekilde üzüm bağları benzer kaderi yaşayacak” diyen Güler, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırımın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

İşte o sorular:

Kemalpaşa Lojistik Köyü’nün, bağlantı hattı ile birlikte, ne kadarlık bir alanda kurulması planlanmaktadır? Planlanan alandaki araziler hangi köy sınırları içerisindedir ve buralarda yapılan tarım faaliyeti nedir?

İstanbul – İzmir otoyol projesinin, Kemalpaşa ve yöresinde etkileyeceği tarım alanı ne kadardır; bu alanda köyler hangileridir? Buralarda kesilecek ağaç ve tahrip edilecek tarım arazisi ne kadardır?

Yörede yapılan – yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde belirlenen “metrekare başına 7 TL” bedel, yıllık getirisi bir kiraz ağacından 2000 TL olduğu düşünüldüğünde yöre insanının – çiftçinin yıkımı olmayacak mıdır?

Bakanlığınızın, kirazıyla ünlü Kemalpaşa İlçesi, yöreye ve ekonomiye sağladığı tarımsal değerleri bir kenara atılıp, yüzbinlerce ağacın yok edileceği böyle bir projenin halka yansıyan mağduriyetlerini en aza indirecek bir çalışması var mıdır?

Söz konusu projelerin kurulacak ve geçecek alanlarında, tarım alanı ve tarım alanı dışı ayırımı göz önünde bulundurulmuş mudur? Yapımı planlanan projeler, yok edeceği ve geri getirilemez “her karışı bereketli” topraklar yerine verimsiz ve çorak topraklar seçilemez miydi?