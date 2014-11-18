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'AKP'nin 2023 hedefini yakalaması çok zor'

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan: Demiryolunda, 2023 hedeflerini yakalama oranı yüzde 3 civarında

18 Kasım 2014 21:44

TBMM bütçe görüşmelerinde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, muhalefet milletvekillerinin, “Demiryolunda, 2023 hedeflerini yakalayabilecek miyiz?” sorusunu, "Bu bizim için üzücü bir şey ama maalesef, hedefi tutturma ihtimali çok zor" şeklinde cevapladı.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre, Bakan Elvan demiryolu ulaşımında gelinen nokta hakkında bilgi verdi. Demiryolunu sadece yolcu taşımacılığı olarak düşünmenin yanlış olduğunu ifade eden Elvan şunları söyledi:

"Sanayimiz için, rekabet gücümüzün artırılması için önemli. Karaman’dan Mersin’e bir konteynerin maliyeti 1100 dolar. Mersin’den Çin’e bir konteynerin maliyeti 600 dolar. Bunu karayolu taşımacılığı ile yaptığınızda firmalar üzerinde ciddi maliyet yükü oluşuyor. Yüksek metropoller arasında 'yüksek hızlı tren' olmalı, ama diğer güzergâhlarda 'hızlı tren' olmalı. O nedenle yük taşımacılığın önem kazanması nedeni ile hızlı trenlere önem vereceğiz. Orta Anadolu, Ege’yi limana buluşturan projelerimiz var. İşletmecilerimizin rekabet gücünde ciddi artışlar olacak. Yük taşımacılığı için önemsiyoruz."

 

‘Hedefleri yakalama oranı çok düşük’

 

Bakan Elvan, muhalefet milletvekillerinin, "Demiryolunda, 2023 hedeflerini yakalayabilecek miyiz?" sorusuna verdiği cevapta, hedeflerini tutturma konusunda yapılan çalışmaları "Oran oldukça düşük. Yüzde 3 civarında. Çok düşük. Oldukça düşük." diye değerlendirdi ve şunları ekledi:

"Bizim açımızdan üzücü bir şey. Demiryolu yatırımlarına, özellikle yük taşımacılığına önem vermeliyiz. Bizde ağırlıklı olarak hızlı tren, yük taşımacılığında 120 km, yolcu taşımacılığında 200 km hız yapan trenlere ağırlık vermek olacak. YHT (Yüksek Hızlı Trenler) 250 km üstü. Hızlı trenler maksimum 200 km."

 

‘Sinyalizasyonda yurt dışına bağımlı kaldık’

 

Bakan Elvan, sinyalizasyon konusunda da bugüne kadar yurt dışına bağımlı kalındığını da ekledi:

"Teknik olarak sinyalizasyona gelemedik. Bu konuda da biz kendi milli sinyalizasyon çalışmalarımızı gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Önemli bir aşamaya geldik."

YHT’de şu anda 106 adet hızlı treninin imalatını düşündükleri bilgisini paylaşan Bakan Elvan, 80 adet YHT’yi ise Türkiye'de imalatını düşündüklerini kaydetti.


 

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