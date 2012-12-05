AKP’nin 18 yaş vekili önerisine ‘baraj’ ve ‘eşit temsil’ koşulu

Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda CHP, AKP’nin 18 yaş önerisi için, barajın indirilmesi ve eşit temsil koşulunu önerince AKP’den olumlu yanıt gelmedi.

CHP, “ Siz barajı indiren, eşit temsil maddesinde uzlaşalım. Biz de, yetkili kurullarımıza 18 yaşı götürelim” dedi. Fakat AKP, iki öneri için de olumlu bir görüş sunmadı.



'Bu zorunlu askerliğin kaldırılmasına yönelik mi?'



Komisyonda 18 yaş konusu Milletvekilliği’nde anlaşma sağlanmadı. Fakat AKP’ye diğer partilerden ilginç sorular yönlendirildi. Askerlik koşulunun olmaması CHP ve MHP’nin, “ Siz zorunlu askerlikten mi vazgeçiyorsunuz?” sorusuna neden oldu.

CHP, “ Açık açık söyleyin bu zorunlu askerliğin kaldırılmasına yönelik mi?” dedi. Ayrıca, 18 yaş için aranmayan askerlik koşulunun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dikkat çekildi. “ 30 yaşında milletvekili bitince ne yapacak?”