AKPM'den Türkiye'nin Arakan talebine ret

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkiye'nin Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek amacıyla sunduğu acil görüşme talebini reddetti.
Strazburg'daki AKPM Genel Kurulu'nun açılışında gündeme dair öneriler ve teklifleri dile getiren AKPM Geçici Başkanı Sir Roger Gale, Türk heyeti tarafından verilen Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu ağır insani duruma yönelik acil görüşme talebinin reddedildiğini söyledi.
Gale, Genel Kurul'da alınan karara yönelik itiraz çıkmayınca, acil görüşme talebinin reddedildiği açıklandı.
25 Ağustos'tan bu yana yaşanan şiddet olayları nedeniyle Bangledeş'e kaçan Arakanlıların sayısı 519 bine ulaştı. Arakanlı Müslümanların durumunun, AKPM Genel Kurulu'nda ele alınarak tartışılması amaçlanıyordu.