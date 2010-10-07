-AKPM'DEN ROMAN AYRIMCILIĞINA KINAMA STRASBOURG (A.A)- 07.10.2010 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), başta Fransa ve İtalya tarafından olmak üzere, Avrupa'da Romanlara yönelik olarak uygulanan ayrımcı politika ve söylemleri kınadı. AKPM genel kurulunda kabul edilen bir rapor ve buna bağlı karar tasarısında, Avrupa'da yaşayan yaklaşık 12 milyon Romanın, giderek kötüleşen yaşam koşullarından endişe duyulduğu bildirildi. Kararda, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, siyasetçilerin güvenlikle ilgili endişelerini dile getirirken, herhangi bir etnik grubu hedef göstermelerinin yaratacağı tehlikeye dikkat çekildi. Avrupa Konseyi'nin 20 Ekim tarihinde konu ile ilgili uluslararası bir konferans düzenlemesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği raporda, bu konferansın Romanların karşılaştığı sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için olumlu bir fırsat teşkil etmesi temennisinde bulunuldu. Kabul edilen raporda, Avrupa Konseyi'nin ilgili mercilerine, Romanların sorunlarını yakından izlemesi tavsiye edildi. Avrupa'da bazı siyasi parti temsilcilerinin Romanlara yönelik ayırımcı söylemleri giderek artırmalarından duyulan endişeye dikkat çekilen raporda, siyasetçilerin, ayrımcılığın ve ırkçılığın önlenmesi için daha sorumlu ve tutarlı davranmaları istendi. Raporda, üstü kapalı olarak Romanları toplu olarak sınırdışı eden Fransa eleştirilerek, Romanların kamplarının dağıtılması ve toplu sınırdışı eylemlerinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.