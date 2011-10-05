-AKPM'de Filistin'e destek çağrısı STRASBOURG (A.A) - 05.10.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), BM Güvenlik Konseyi üyelerine, Filistin'in tam üyelik başvurusuna destek vermeleri çağrısı yaptı. AKPM'de kabul edilen kararda, ''Arap baharı'' yaşayan ülkelerdeki daha fazla demokrasi taleplerinin, bölgedeki başlıca sorunların çözümüne de katkı yapacağı bildirildi. Filistin ve İsrail'e ortak çağrı yapılan kararda, Arap baharı süreciyle ortaya çıkan yeni süreçten istifade edilerek, barış görüşmelerinin yeniden başlatılması istendi. AKPM, dünkü oylamanın sonucunda, Fas'ın ardından, Filistin'e ''demokrasi için ortaklık'' statüsü verilmesini kararlaştırmıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, yarın AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak genel kurula hitap edecek ve AKPM üyelerinin sorularını yanıtlayacak.