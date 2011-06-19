-AKPM GENEL KURULU BAŞLIYOR STRASBOURG (A.A) - 19.06.2011 - Başkanlığını AK Parti Antalya milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM) genel kurul toplantıları yarın başlıyor. ''Arap ülkelerindeki demokrasi hareketlerine yapılacak yardım'', ''mülteci ve göçmen haklarının korunması'', beş gün sürecek toplantılarının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Toplantılar sırasında Fas Parlamentosu'nun, AKPM'ye ''demokrasi ortaklığı'' için yaptığı teklif görüşülecek. Söz konusu oturuma Fas Parlamentosu yetkilileri konuşmacı olarak katılacak. Yine aynı gün Tunus Dışişleri Bakanı Muhammet Kefi, genel kurula hitap edecek. Avrupa Konseyi, daha önce özellikle yeni anayasa hazırlıkları konusunda Venedik Komisyonu'nun Arap ülkelerine yardımda bulunabileceğini bildirmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yuscenko ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, genel kurula hitap edecek devlet adamları arasında ye alıyor. Türkiye'deki genel seçimlerin ardından, TBMM'de yeni AKPM üyelerinin henüz seçilmemiş olması dolayısıyla Türk parlamenterlerin bu genel kurulu toplantısına katılmaları beklenmiyor.