-AKPM BAŞKANINI ŞAŞIRTAN İSTEK ANTALYA (A.A) - 03.03.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Demre ilçesindeki gezisinde vatandaşlarla sohbeti sırasında bir vatandaş evlenmek için eş bulmasını istedi. Vatandaşı Belediye Başkanı'na yönlendiren Çavuşoğlu, vatandaşın ''O beni aldatıyor'' cevabına ise uzun süre güldü. Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Demre ilçesinde çeşitli kurumları ziyaret etti. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, burada vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs ile ilgili gündemdeki tartışmalara da değinerek, ''Kıbrıs'ı satıyorlar'' diye eleştirildiklerini aktardı. Çavuşoğlu, 1990 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs'a yıllık 90 milyon dolar, ardından 2008'e kadar yıllık 800 milyon dolar harcama yaptığını kaydederek, ''Geçen yıl bütçeden Kıbrıs için ayrılan para bir milyar dolardır. Kıbrıs'ı nasıl sattık? Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sekiz ülkenin temsilciliği var. Bu bir dış politika başarısı değil mi?'' diye konuştu. -VATANDAŞIN İLGİNÇ İSTEĞİ- Çavuşoğlu, Osman Çalışkan adlı bir vatandaşın, ''Eşim öldü. Beni evlendir, bana bir hanım bul'' diye seslenmesi üzerine de ''Belediye Başkanı bu işi daha kolay yapar'' cevabını verdi. Çalışkan'ın ''O beni aldatıyor. Evlendirmiyor'' sözleri ise gülüşmelere neden oldu. Çavuşoğlu, ardından Demre Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Beymelek Belediye Başkanı Osman Güngör ve AK Parti Demre İlçe Başkanı Bayram Arıcı ile beraber Beymelek Belediyesi ile Demre Adliyesi'ni ziyaret etti.