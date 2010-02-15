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AKPM Başkanı Çavuşoğlu'nun afişleri yırtıldı

AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya'nın Alanya ilçesindeki billboardlara asılan afişleri yırtıldı.

15 Şubat 2010 02:00

T24 -  AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı olmasını kutlamak için Antalya'nın Alanya ilçesindeki billboardlara asılan afişleri yırtıldı.



Alanya'nın Tosmur Belde Belediyesi Başkanı AK Parti'li Musa Özdemir tarafından beldedeki billboardlara, AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu'na görevinde başarılar dilemek için 'Medar- ı iftiharımız Avrupa'nın zirvesinde' yazılı 4 afiş asıldı.


Ancak afişlerden ikisi dün gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yırtıldı.


Afişlerin yırtıldığını görenler durumu zabıtaya ve polise bildirdi.


Olay yerine gelen Tosmur Belediyesi'ne bağlı zabıta ekibi tutanak tutarken, sivil polis ekibi ise çevredekilerden bilgisi aldı.


Polis ayrıca, MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye başladı.


Çavuşoğlu'ndan yorum yok


AKPM Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, olay hakkında yorum yapmak istemediğini, yorumu halka bıraktığını söyledi.


İlçe dışında bulunan Tosmur Belediye Bakanı Musa Özdemir ise, "Milletvekilimizin sevgisi bizim gönlümüzde. Gelsinler kolaysa oradan söküp alsınlar" diyerek olayı kınadı.


Muhalefet suçlandı


Tosmur Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Gündoğan ise afişlerin muhalefet partiler tarafından yırtıldığını iddia etti.


Gündoğan, "Bunu yapanlar Türk olamaz. Maalesef burada siyaset böyle yapılıyor. Başbakanımız, Ankara'daki muhalefetten yakınıyor. Buraya gelse bu muhalefetin karşısında bir gün bile dayanamaz. Ne çektiğimizi görsünler" diye konuştu.

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