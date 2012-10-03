AKPM Başkan Yardımcısı: Vekillerin yeri hapis değil

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sol Grup Başkanı ve AKPM Başkan Yardımcı Tiny Kox genel kurulda yaptığı konuşmada, tutuklu vekillere dikkat çekerek Türkiye’de parlamenterlerin görevlerini yapmalarına imkan verilmediğini söyledi. CHP’den AKPM Eğitim ve Medya Komisyonu üyesi Gülsün Bilgehan ise tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için AKPM’den yardım istedi.

AKPM Sol grup adına genel kurula hitaben konuşan Tiny Kox, “Bir parlamentonun kalitesi, sorumluluklarını yerine getirmesi ile eşdeğerdir” vurgusunu yaptı.

Kox, “Benim kast ettiğim Türkiye’deki durumdur. Seçilmiş parlamenterler mecliste görevleri başında olması gerekirken hapishanelerde tutsaklar. İsrail’de de 20 kadar Filistinli seçilmiş tutuklu durumda. Bizim görevimiz buna karşı çıkmak olmalı” dedi.

Kox kendi grup üyeleri olan BDP’li vekil Ertuğrul Kürkçü ve bir çok arkadaşının mecliste çalışmalarını normal bir şekilde yapmalarını sağlamak yerine hapsedilmelerinin yolunu açacak gelişmeler yaşandığını belirterek, buna karşı durulması gerektiğini söyledi.

AKPM Başkan Yardımcısı Tiny Kox, parlamenterlerin hapishanelerin üyesi olması değil, meclis üyesi olmaları yönünde Türk hükümetinin telkin edilmesi gerektiğini vurgulayarak, mevcut gidişata razı olunamayacağını kaydetti.

CHP tutuklu gazeteciler için yardım istedi

Genel Kurul’da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve AKPM Eğitim ve Medya Komisyonu üyesi Gülsün Bilgehan Türkiye’de tutuklu gazetecilerin özgürlüğüne kavuşmaları için AKPM’den yardım istedi.

Gülsün Bilgehan yaptığı konuşmada, “Ben yeni doğduğumda babam (Metin Toker) dönemin iktidarını eleştiren yazılar yazdığından dolayı iki yıllığına hapse atılmıştı. Üzüntü veren odur ki aradan geçen yarım asırdan sonra Türkiye’de bu durum halen devam ediyor. Zira gazeteciler hapse atılıyor ve bunların sayısı azımsanacak gibi değil” dedi.

“Türkiye’de gazeteciler kürt davasını desteklediler diye, Ergenekon ile ilişkileri var diye anti terör yasası kapsamında hapse atılıyor” şeklinde sözlerini sürdüren Bilgehan şöyle dedi:

“Ben özgürlüklerinden edilmiş gazetecilerinin ve acı çeken ailelerinin yanındayım, zira Avrupa Konseyi’nin ilkelerine ve yine AIHM’nin içtihatlarına göre basın özgürlüğü demokrasinin vazgeçilmez derecede önem arz eden temel ilkeleridir. Bu tutuklu gazetecilerin kederli aileleri adına AKPM’e naçizane bir çağrıda bulunuyorum, bunların özgürlüğüne kavuşmaları yönünde sorumluluk üstlenin.”