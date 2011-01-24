-AKPM 2011 KIŞ DÖNEMİ GENEL KURULU STRASBOURG (A.A) - 24.01.2011 - AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, yeniden Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanlığına seçildi. AKPM 2011 Kış Dönemi Genel Kurulunun ilk gününde açılış konuşmalarının ardından yapılan oylamada, Başkan Çavuşoğlu, oy birliğiyle ve bir yıllığına yeniden bu göreve getirildi. Çavuşoğlu'nun yardımcıları ise şu isimlerden oluştu: Jose Vera Jardim (Portekiz), Konstantinos Vrettos (Yunanistan), Joachim Hörster (Almanya), Robert Walter (İngiltere), Jean-Claude Mignon (Fransa), Sinikka Hurskainen (Finlandiya), Frank Fahey (Irlanda), Tiny Kox (Hollanda), Gebhard Negele (Liechtenstein), Karin S. Oldseth (Norveç), Luigi Vitali (Italya), Dariusz Lipinski (Polonya), Andris Berzins (Letonya), Emanuelis Zingeris (Litvanya), Ana Guçu (Moldova), Konstantin Kosachev (Rusya), Marton Braun (Macaristan), İvan Popescu (Ukrayna), Petre Tsiskarishvili (Ermenistan) ve AK Parti Sakarya milletvekili Erol Aslan Cebeci. Bu arada, AKPM bünyesinde Dağlık Karabağ konusunda çalışacak bir komite kurulması da kararlaştırıldı. Komite, AKPM'nin Dağlık Karabağ ile ilgili aldığı kararların yerine getirilip getirilmediğini izleyecek. Öte yandan, genel kuruldaki konuşmasını İngilizce olarak yapan AKPM Başkanı Çavuşoğlu, kendisine destek vermek üzere Antalya ve Alanya'dan gelerek salonda genel kurulu izleyen hemşehrilerine Türkçe olarak teşekkür etti. Çavuşoğlu'na destek vermek amacıyla çoğu Alanya'dan 50 kişilik bir grup Strasbourg'a geldi.