"AKP'liler RTÜK'ten, 'oylarıyla geçirdikleri' yasa hakkında bilgi notu talep etti!"

AKP’li milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçirilerek yasallaşan ‘İnternete RTÜK denetimi’ ile ilgili kanun için AKP grup yöneticilerinin RTÜK’ten, bilgi notu talep ettikleri öne sürüldü.

BirGün’e konuşan RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, kanun çıktıktan sonra RTÜK’ten bilgi notu istenmesinin; kanunu çıkaranların uygulamada neyi kapsayacağını, ne işe yarayacağını ve boyutlarının ne olduğunu bilmediğini gösterdiğini vurguladı.

Taşcı, yasa geçtikten sonra RTÜK’ten bilgi notu istenmesinin çok vahim bir durum olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Komisyon aşamasından geçmiş bir kanun. İktidar partisinin milletvekilleri canla başla bu kanunu savundular. Fakat kanun çıktıktan sonra RTÜK’ten bilgi notu istemek; bu kanunu çıkaranların, kanun boyutlarının ne olduğunu bilmediklerini gösterir. AKP kontenjanından 3 kez RTÜK üyeliğine seçilmiş, bir dönem RTÜK Başkanvekilliği de yapan Taha Yücel, kamuoyuyla görüş paylaştı ve ‘Meclis bu yasayla ilgili bizden (RTÜK) görüş almadı. Ben bu yasayla ilgili, çerçevesi sağlıksız kurulduğu için sağlıklı bir sonuca götürmeyeceği kaygısını taşıyorum ve çok ciddi endişelerim var’ dedi. RTÜK’teki AKP kontenjanından seçilmiş üyelerden görüş almadılarsa, Meclis’teki vekiller de kanunun ne anlama geldiğini bilmiyorlarsa bu kanun nerede hazırlanmıştır, kim hazırlamıştır ve parlamentoya getirilmiştir? Milli iradenin en yüksek tecelli ettiği yer TBMM’dir. Ama baktığımız zaman, milli iradenin, meclis iradesinin üzerinde bir irade var ki, bir taraftan AKP kontenjanından seçilen üye ‘görüşümüz alınmadı’ diyor, öte yandan milletvekilleri el kaldırdıkları yasayla ilgili RTÜK yönetiminden bilgi istiyorlar. Bu çok vahim bir tablodur.”

"Bu yasa çalışması teknik açısından sağlıklı bir zemine oturtulmamış"

Meclis’ten geçen tasarının, RTÜK yönetiminde de soru işaretleri ve fikir ayrılıkları yarattığını söyleyen Taşcı, yasanın teknik açıdan sağlıklı bir zemine oturtulmadığının altını çizerek, “Biz ısrarla bu yasanın internete sansür sonucunu yaratacağını söylememize rağmen, ana muhalefet partisi kontenjanından seçilmiş üyeler olduğumuz için bizi dinlemediler. Benim önerim şudur: İktidar partisi kontenjanından seçilmiş üyelerin kaygıları giderilsin. Yasayı getirmiş, sorgusuz sualsiz çıkmış… Kendi içlerinde bile soru işaretleri var. AKP kontenjanından seçilmiş bir RTÜK üyesi YouTube’un denetleneceğini söylerken, bir diğeri denetlenmeyeceğini söylüyor! Demek ki bu yasa çalışması teknik açısından sağlıklı bir zemine oturtulmamış.” ifadelerini kullandı.

AKP’nin, çıkardığı yasayı bilmediğini söyleyen Taşcı, “Tasarı gelir, konuşulurken kurumdan görüş alınır. Bakıyorsun, almamış. Ta ki kanunu çıkarıncaya kadar. RTÜK’e yetki veriyor, ama haber vermiyor. Sonra çıkardığı yasayı, ‘Bu ne anlama geliyor’ diyerek RTÜK’e soruyor. Bu yasa metni parlamentoda hazırlanmış olsaydı, kanun çıktıktan sonra RTÜK’ten bilgi notu isteyecek bir tablo olmazdı.” dedi.

‘Mizah konusu olursunuz'

Teknoloji çağında internet ortamına sansür getirme çalışmalarının sonuçsuz kalacağını belirten Taşcı, yasanın uygulamada yoruma açık hâle geleceğini ifade ederek, “Sürücüsüz araçların test sürüşlerinin yapıldığı, uzaya araçların gönderildiği bir çağda; teknoloji çağında, sizin teknolojiyi yasayla sansürleyeceğinizi düşünüyor olmanız başlı başına bir sorun. Mizah konusu olursunuz. Teknoloji ortamını denetleyebilmeniz bu teknik çağda mümkün değil. İnterneti engelleyen, girişi imkânsız hâle getiren ülkeler vardır, ama bu ülkelerin hiçbiri gelişmiş demokrasiye sahip değildir. Bu yasanın ne anlama geldiğini hiç kimse bilmiyor. Uygulamada da yoruma açık hâle gelecek. İnternete sansür kabul edilemez, teknik olarak da mümkün değil. Yasa yürürlüğe girdiğinde yapılacak işlem, istenmeyen yayınların ve o yayınlara ulaşımın engellenmesi olacaktır. Oldu olacak RTÜK artık insanların düğün videolarını da istesin, denetlesin! Bunun gerçekliği yok.” şeklinde konuştu.