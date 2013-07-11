AKP'liler teravih namazına gitti, muhalefet maddeyi reddetti...

AKP’li milletvekilleri teravih namazına gitmesiyle Meclis Genel Kurulu’nda çoğunluğu sağlayan muhalefet torba yasadaki bir madde teklifini reddetti.

Hürriyet’in haberine göre, AKP milletvekilleri teravih namazına gidince, muhalefet çoğunluğu sağlayıp torba teklifi deldi.

CHP ve MHP’nin önergeleri kabul edilince, Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) daire başkanlarının atamalarında bakana yetki veren madde metinden çıkarıldı.

Teklifin 73. maddesinin (y) bendinin 2. fıkrasındaki bu düzenlemenin görüşmeleri Teravih namazı saatine rastlayınca AKP’lilerin önemli bir bölümü namaza gitti. Madde üzerinde CHP ve MHP’nin verdiği önergelerin görüşmeleri sırasında, AKP’lilerin bir bölümü de kulis bahçesine çıkınca salonda muhalefet çoğunluğu oluştu. Maddenin metinden çıkarılmasını öngören önergeler salondaki 28 AKP’liye karşılık 38 muhalefet milletvekilinin oylarıyla kabul edildi. Böylece madde metinden çıkarılmış oldu. Oylama sonucunda AKP’lilerin morallerinin bozulduğu gözlendi.