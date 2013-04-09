AKP'nin çözüm sürecine yönelik taktik oyunu Meclis'te kavga çıkardı

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP “Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu" kurulmasına ilişkin araştırma önergesini, CHP ve BDP önergeleriyle birleştirince Genel Kurul'da tartışma çıktı. Oturuma birkaç kez ara verildi. CHP, kürsüyü işgal etti. CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları önergeden imzalarını çekti. Ancak, AKP’li vekiller önergeden imzaların çekmeyince CHP, önergesini düşüremedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki ''önerge tartışması''nı değerlendirirken, ''Bizim önergemizi değiştirerek kendi amaçları için kullanmak istiyorlar. Şeytanca bir oyun'' dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki önerge tartışmasına ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, kendi önergeleri ile AKP'nin önergesi arasında fark olduğunu söyledi.

CHP'nin önergesinin araştırma önergesi, AKP'nin önergesinin ise ''TBMM'yi süreçle irtibatlandırma önergesi'' olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Bizim önergemizi, kendi amaçları için kullanmak istiyorlar. Kendilerinin görüşü var ve bu görüşten niye korkuyorlar- Bizim önergemiz, çok önceden verilen bir önerge. Dolayısıyla AKP, iki yüzlü politikasının tipik bir örneğini Genel Kurul'da gösterdi. İnsanda biraz utanma olur. Kendi önergeniz varsa, getirirsiniz o önergenizin arkasında durursunuz. Bizim önergemizi değiştirerek kendi amaçları için kullanmak istiyorlar. Şeytanca bir oyun.''

AKP , Danışma Kurulu toplanamadığı için Meclis'in çalışma takvimine ilişkin önerisini, TBMM Genel Kurulu'na grup önerisi olarak getirdi. Grup Başkanvekilleri ile 187 milletvekilinin ''terör sorununun araştırılarak alınması gereken önlemleri belirlenmesi''; CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve 44 milletvekilinin ''Kanlı çatışmalı ortamlara neden olan olay ve olguların araştırması, toplumsal barışı dinamikleyen, ülke kaynaklarını heba eden, yurttaşların yaşamına mal olan bu sürecin son bulması için çözüm yollarının bulunması'' ve BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken'in ''Kürt sorununun araştırılmasına'' ilişkin verdiği araştırma önergelerinin, birleştirilerek, Genel Kurul'da görüşülmesini önerdi. AKP’nin gurup önerisine MHP ve CHP karşı çıktı.

Şandır: Görülmemiş bir hile ile karşı karşıyayız

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, TBMM çatısı altında görülmemiş bir hileyle karşı karşıya olduklarını söyledi ve önergeleri birleştirmeye ya komisyon başkanı ya da Meclis Başkanı'nın yetkili olduğunu, önergeyi verenlerin rızasının alınması gerektiğini söyledi. ''Birbirinden amacı, kapsamı farklı üç önergeyi, grup başkanvekili hangi hakla birleştiriyor-'' diye sordu. Şandır, Başkanlık Divanı'nın buna fırsat vermemesi gerektiğini ifade etti.

'İstemiyorum, önergeme imza atma'

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce de daha önce verdikleri önerge ile AK Parti'nin önergesinin, birbiriyle alakasız konular olduğunu ileri sürdü.

CHP'nin, ''Bu sorun nasıl çözülür'', AK Parti'nin ise ''Bu sürece nasıl destek veririz-'' dediğini ifade eden İnce, onayları alınmadan, bu iki önergenin nasıl birleştirildiğini sordu.

AK Parti'nin önergesinin anayasaya aykırı, CHP'nin ise aykırı olmadığını savunan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu önergeyi verdiğimizde henüz İmralı'dan giden mektuplar yoktu. Milliyet gazetesinin tutanakları, AKP'nin Akil İnsanları yoktu, henüz AKP kuyuya düşmemişti. Bu süreci desteklemek için Meclis'i payanda yapmak istiyor. Bu oyuna gelmemek için CHP milletvekilleri, önergedeki imzalarını geri çekiyorlar. Fakat Meclis tarihinde bir ilk oluyor, AKP milletvekilleri gidiyor CHP önergesine imza atıyor. Bu ahlak, etik dışı olay, İçtüzüğe, anayasaya, ahlaka, etiğe, her şeye aykırı. Bu doğru bir şey değil. Bu şekilde, bu görüşme yapılamaz. 10 milletvekilimiz imzasını çekti. Emir kulları gitmiş önergeye imza atıyor. İstemiyorum, önergeme imza atma, seninle beraber olmak, seninle anılmak istemiyorum. Bizim önergemizi çekin. Bu önerge düştü.''

Önerimiz anayasa ve içtüzüğe uygun

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “İç tüzük'te milletvekillerinin, uygun gördükleri önergelere imza vermesini engelleyen düzenleme” olmadığını söyledi. 21 AKP’li milletvekilinin CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından verilen Meclis araştırma önergesine imza koymasına ilişkin, '''Arkadaşlarımız da bu düzenlemeye imzalarını koymuşlardır. Grup önerisi olarak bunların birleştirilmesini talep ettik. Danışma Kurulu toplansaydı, Meclis Başkanı başkanlığında görüşülür, ortak sonuca varılırdı. Toplanmadığı için grup önerisini, Genel Kurul'a getirdik. Grup önerimiz, anayasa ve İçtüzüğe uygundur'' diye konuştu.

‘CHP imzalarını çekse bile önerge düşmez’

AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP'nin araştırma önergesine 20 milletvekiliyle imza koyduklarını belirterek, ''CHP, önergeden imzasını çekse bile düşmeyecek'' dedi. Meclis Kulisi'nde gazetecilerle sohbet eden Aydın, çözüm süreciyle ilgili araştırma önergelerinin CHP ve BDP önergeleriyle birleştirilerek görüşülmesini istediklerini söyledi.

Aydın, kurulacak komisyonunun adının ne olacağını Meclis Başkanlığı'nın takdir edeceğini ifade etti.

Kurulacak Komisyonun 17 milletvekilinden oluşacağını, AKP'ye 10, CHP'ye 4, MHP'ye 2, BDP'ye bir milletvekili düşeceğini anlatan Aydın, salt çoğunluğu sağlamanın Komisyon'un çalışmalarını yürütebilmesi için yeterli olacağını kaydetti.

CHP'li vekillerin mecliste tartışmalara sebep olan önergesini ve gerekçesini okumak için tıklayın