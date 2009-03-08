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AKP'liler de korku içinde

Diyarbakır AKP Belediye Başkan adayı 'Kuto' lakaplı Kutbettin Arzu: Dinlenir diye telefonumu yatak odama sokmuyorum

08 Mart 2009 02:00

AKP’nin ‘’Kuto’’ lakabı ile tanınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Diyarbakır milletvekili Kutbettin Arzu, ‘’Telefon dinleme olayları nedeniyle, ben de artık cep telefonumu yatak odama almıyorum’’ dedi. 

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Kanal 7 TV’de dün gece İskele Sancak programına katılan Kutbettin Arzu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın milletvekillerine, ‘’Cep telefonunuz, 24 saat açık kalacak’’ biçiminde talimat verdiğini hatırlattı ve ‘’Benim telefonum da 24 saat açık. Hiç kapatmam. Ama bu telefon dinlenme olayları falan çıktığı için yatak odama cep telefonunu almıyorum. Dışarıda bırakıyorum’’ diye konuştu.

Başbakan Erdoğan’ın kendisine ‘’Atom Karınca’’ lakabını taktığını, ancak Diyarbakır’da daha çok ‘’Kuto’’ diye anıldığını belirten Arzu, seçimi kazanacağına inandığını belirterek, DTP’nin bölgedeki paniğinin de bundan kaynaklandığını söyledi. Arzu ‘’Eğer ben aday gösterilmeseydim, DTP’ de Osman Baydemir’i aday yapmayacak, başka bir isim bulacaktı. Ama benim adım kesinleşince, DTP de karşıma en güçlü adayları Baydemir’i çıkarmak zorunda kaldı. Baydemir aday olmasa, eminim bana oy verirdi’’ dedi.

54 yaşındaki Arzu, 1 Nisan doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu. Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı ve Diyarbakır Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığı yaptı. 2007’de AKP Diyarbakır Milletvekili seçildi. Arzu’nun Berfin, Emine, Dicle ve Sefa adlarında dört çocuğu var.


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