AKP'liler anlatıyor: Neden Başbakan'ı karşılamak için havaalanına gittik?

Beril Eski / Soner Şimşek

Gezi Parkı eylemleri sürerken, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı destekleyen yaklaşık 5 bin kişilik kalabalık bir grup da Kuzey Afrika gezisi dönüşünde onu karşılamak için Atatürk Havaalanı’nda toplandı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik gibi bazı AKP yöneticilerinin "karşılamaya gitmeyin" çağrılarına rağmen, Perşembe gecesi geç saatlerde binlerce kişi havaalanına koştu. Kamuoyunda Başbakan'ın "Gerekirse biz de bir milyon kişi toplarız", "yüzde 50'yi evlerinde zor tutuyoruz" sözlerinin yansıması olarak yorumlanan karşılamaya katılanlara niçin karşılamaya geldiklerini, karşılama için bir organizasyon düzenlenip düzenlenmediğini sorduk.

Görüştüğümüz kişiler Gezi Parkı eylemlerine tepkili olduklarını, eylemlerde Erdoğan’ın hedef seçildiği için ona desteklerini göstermek için karşılamaya geldiklerini belirtti. Karşılamaya katılan AKPliler, karşılama için organizasyon düzenlenmediğini, kendi istekleri ve imkânlarıyla geldiklerini ifade ederken, sosyal medyada AKP teşkilatlarından karşılama için üyelere SMS gönderildiğini, ilçe teşkilatlarından havaalanına otobüsler kaldırıldığını gösteren mesajlar paylaşıldı.

Atatürk Havaalanı’nda bulunan AKP’lilerin anlattıkları şöyle:

‘Başbakan’a hakarete öfkelendik’

Hamit Kember (33)

“Başbakan’a destek için buradayım. Gezi Parkı eylemleri haksız ve gereksizdi. Eylemciler Başbakan’a hakaret ettiği için çok öfkelendim.”

‘Biz sokaklara çıkmayız, işimizde gücümüzdeyiz’

Halil Yüksel (22)

“Aşkımız için buradayız. Sabır ve sükûnetle bekledik. Tepkimizi bu şekilde, kimsenin burnu bile kanamadan gösterdik. Burada tencere tava da yok. Eylemi asıl amacıyla yapanları, ağaçları koruyanları destekliyoruz. Biz provokatörlere karşıyız. Eylemlerde bayrak yakılması görüntülerine çok sinirlendik. Bayrak yakılmadıysa bile, polis arabasını yaktılar. Ha bayrak, ha polis aracı.”

“Biz sokaklara çıkmayız. İşimizde, gücümüzde insanlarız. Anca camiye gideriz. Başbakan’ın yüzde 50’yi sokağa çıkarma gibi bir şey yapmayacağını biliriz. Lafın gelişi söyledi o.”

‘Muhalefet sayesinde biz kazandık’

Melih Öztürk (29)

“Muhalefet iyi yapılmadığından bu insanlar sokakta. Otobüsler kaldırıldı diyorlar, yalan. Hepimiz kendimiz geldik. Sayelerinde biz kazandık, sağ olsunlar.”

‘Başbakan’a komplo kurdular’

Serpil (37)

“Başbakan’ı çok seviyorum, onunla çok gurur duyuyorum. Özellikle ‘Tayyip istifa’ şeklindeki sloganlardan çok rahatsız oldum. İki ağaç meselesi istifaya döndü. Sanal dünyada komplo kurulduğunu düşünüyorum. Başbakan’ı linç ediyorlar. İnşallah indiremezler. Her gün dua ediyorum.”

‘Eylemciler terbiyesiz’

Müesser Cömert (50)

“Başbakan’a yapılanı ayıplıyoruz ve kınıyoruz. Eylemciler terbiyesizce hareket ettiler. Şimdiye kadar hiçbir Başbakan’a böyle bir tepki verilmiş mi? Şu ana kadar hangi Başbakan böyle hizmet etti? Çıksınlar söylesinler.”

Fatma Kurşun (47)

“Başbakan’ın Allah korkusu var. Allah’tan korkmayandan korkacaksın.”

‘Başbakan’ın üslubuna takılmamalı’

İsmini vermek 50 yaşındaki bir erkek katılımcı

“Burada ortam gayet güzel. Taksim’deki eylemlerin hiç gereği yoktu. Boşu boşuna milleti gerdiler. Başbakan’ın üslubuna takılmamalı. Demokrasi geleneği var burada, oyu alan programını uygular. Polise taş atarak değil, hukuk yoluyla itiraz etsinler. Bu eylemler neden bugün yapılıyor? Türkiye’nin istikrarını bozmak istiyorlar. Hukuki yollara başvursalardı, mahkeme de bugüne kadar sonuçlanırdı. Zorbalık yapıyorlar, huzursuzluk çıkarıyorlar.”

‘Bizimle vatanı savunan PKK’lıyı sınırdan atmayız’

Berk (21)

“Orada kitap okuyanlara polisin müdahale etmesi yanlıştı. Ama Gezi Parkı’ndakilerden farklı, Erdoğan’a kin besleyen provokatör gruplar var. Camiye girdiler, bayrak yaktılar. Aralarında PKK’lılar vardı.”

Hükümet’in Öcalan’la görüşmesi konusunda ne düşündüğünü sorusuna Berk, şöyle cevap verdi:

“Öcalan’la görüşme bir süreç, süreç böyle gerektirdi. Bizimle yan yana vatanı savunan PKK’lıyı sınırdan atmayız.”