AKP’li Zeyit Aslan ‘tekme’den 5 bin TL tazminat ödeyecek

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne AKP Tokat Milletvekili Zeyit Aslan hakkında “fiziki ve sözlü saldırı” suçlamasıyla açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Aslan’ı 5 bin TL tazminata mahkum etti. Mahkeme tazminatın olay tarihinden itibaren faizi ile ödenmesine hükmetti.

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, 11.01.2014’te HSYK kanunu, Adalet Akademisi ve Yargıtay Kanununda yapılacak değişliklerin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonuna çalışmalara katılma isteğine ilişkin dilekçe verdiği esnada AKP’li Zeyit Aslan’ın fiziki ve sözlü saldırısına uğramıştı. Eminağaoğlu, olaydan sonra Aslan hakkında Ankara 5.Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı tazminat davasını kazandı. Mahkeme Aslan’ı 5 bin TL manevi tazminata mahkum ederken, söz konusu miktarın olayın gerçekleştiği 11.01.2014’ten itibaren faizi ile ödemesi kararını aldı.