AKP'li Zeybekçi: Kafanı kırarım ben senin!

T24 - CHP'nin 'kürsü işgali'ne sert çıkan Denizli AKP Milletvekili Nihat Zeybekci, "Ne demek ya milletimin bana vermiş olduğu yetkiyi, zorla kullandırtmayacaksın öyle mi. Bir sabrederim, iki sabrederim, üç sabrederim, beş sabrederim, on sabrederim sonra kafanı kırarım ben senin" dedi.

Denizli Ak Parti Milletvekili Nihat Zeybekci, yerel bir televizyonda katıldığı programda yine çarpıcı sözler sarf etti. Bir süre önce engellilere kaldırıma park eden otomobillerin camlarını kırmalarını söyleyen Zeybekci, sözlerinin arkasında olduğunu vurgulayarak, kırılan otomobilin camının parasını kendisinin vereceğini ifade etti. Zeybekci, iç tüzük görüşmeleri sırasında TBMM kürsüsünün işgaliyle ilgili olarak da, “Ne demek ya milletimin bana vermiş olduğu yetkiyi, zorla kullandırtmayacaksın öyle mi. Bir sabrederim, iki sabrederim, üç sabrederim, beş sabrederim, on sabrederim sonra kafanı kırarım ben senin" diye konuştu.

Denizli’de yayın yapan yerel ART televizyonunda dün akşam yayınlanan 'Siyaseten' programına katılan Nihat Zeybekci yine çarpıcı sözleriyle dikkat çekti. Adem Erdağı’nın sunduğu Nihat Zeybekci, avukat Haluk Değirmenci ve eski milletvekili Mehmet Kemal Aykurt’un katıldığı programda Zeybekci, kaldırımlara park eden otomobillerle ilgili söylediği, “Kaldırıma park eden otomobillerin camını kırınö sözlerinin arkasında olduğunu belirtti. Zeybekci, “Çatalçeşme’de yaptığımız programda bu cam kırma meselesi konuşulmuştu. Hala o sözümün arkasındayım. Ben hala o İbrahim’e diyorum. İbrahim parasını ben vereceğim diyorum. Kaldırımlarda araç olmaması lazımö dedi.

'Onlar beyaz, biz zenci'

Programda TBMM’de iç tüzük görüşmeleri sırasında yaşanan tartışmalar ve kürsü işgaline de değinen Zeybekci, CHP’lilerin kendilerini beyaz, AK Partilileri ise zenci olarak gördüğünü belirtti. Zeybekci, “Onlar doğuştan özel ya da onların geldiği şeyler farklı ya. Biliyorsun ya onlar beyaz, biz zenciyiz. Onlar bizimle aynı otobüse binmezler, onlar bizimle aynı salonda olmazlar. Düşünsenize onlar Allah’ın özel kulları. Nasıl olur da Ak Partili bir Nihat Zeybekci 5 dakika konuşurken, bir CHP’li milletvekili 5 dakika konuşur. İllaki 20 dakika olmalı. Ancak böyle olabilir. Zenciyle beyazın arasında böyle bir fark olması lazım. Hala aynı muameleye tabi tutuyorlar bizi. Hala aynı görüşteler. Bunlar bunu söyledikçe, bunlar bunu yaptıkça, biz hakkımızı alamadığımız sürece, millette bunları tokatlamaya devam edecek. Şu anda yaşanan budur. Maalesef o kürsüyü işgal ettiler. 326 tane milletvekili ile sabırla bekledik. Sabırla beklendi. Meclis Başkanına yapılmadık hakaret kalmadı. MHP’nin Grup Sözcüsü Oktay Vural’ın Cemil Çiçek’e yapmadığı hakaret kalmadı. Söylemediği laf kalmadı. Bütün bunlara rağmen millet bizi oraya kavga için göndermedi. O gün yaşanan bütün vakayı olumlu görmüyorumö diye konuştu.

'Kafanı kırarım ben senin'

Kürsü tartışmasında CHP’lilerin AK Partililerin sabırlarını zorladığını dile getiren Zeybekci, “Milletvekillerinin birbirine saldırması o kürsü işgali tamamen bir iğrençlik. Böyle bir şey olamaz. Ne demek ya milletimin bana vermiş olduğu yetkiyi zorla kullandırtmayacaksın öyle mi? Bir sabrederim, iki sabrederim, üç sabrederim, beş sabrederim, on sabrederim sonra kafanı kırarım ben senin. Olmaz böyle bir şeyö dedi.