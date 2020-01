AKP'li Yurttaş: Türkiye’de her 30-33 saniyede trafik kazası oluyor

Hülya karabağlı / Ankara

AKP Manisa Milletvekili Muzaffer Yurttaş’ın “Terörden daha fazla can kaybı trafik kazalarında” dediği yazılı açıklamasında yer alan verilere göre, Türkiye’de 2012 yılında 1 milyona yakın kaza oldu. Bu bir günde kaza sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini gösteriyor. Geçen yıl 3 bin 750 kişi trafik kazasında öldü. Yaklaşık 1 milyar 393 milyon lira civarında maddi kayıp oldu. Her yıl 270-300 bin civarında insan kazalarda yaralanıyor. Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 17 milyon 350 bin 448 taşıt var. Türkiye’de her 30-33 saniyede bir trafik kazası meydana geliyor.

Kazalarda pazartesi sendromu

İstatistiklere göre, en çok maddi hasarlı kazalar Pazartesi günü oluyor. Yurttaş; “Pazartesi gününden sonra en çok kazanın gerçekleştiği gün ise Cuma” diyor. En çok kazanın gerçekleştiği saat dilimi ise 14.00 - 14.59 olarak göze çarpıyor. İstatistiklere göre, kadınlar erkeklere göre daha az kusurlu. Yani erkekler sanılanın aksine daha fazla hata yapıyorlar. 18-25 yaş arası sürücüler ise daha fazla kusurlu bulundu.

20-24 yaş hız tutkunu

Trafikte en çok ceza alma nedenlerine bakıldığında, 20-24 genç yaş grubu hız sınırlarının aşılmasından, 25-35 yaş grubu cep telefonu ile konuşma ve hız sınırı aşımından 35 ve üzeri yaş grubu hatalı sollamadan ceza alıyor.

Emniyet kemeri ihmali

AKP’li Yurttaş, Emniyet kemeri takma konusunda büyük ihmaller yaşandığının görüldüğüne dikkat çekti. Yurttaş’a göre, “ Sorunun aşılabilmesi için Emniyet kemerinin faydaları ana okuldan başlayan bir eğitimle çok iyi anlatılmalı, görsel ve yazılı basında emniyet kemeri konusuna daha çok yer verilmeli”. Emniyet kemeri, ölümlerin yüzde 45, ağır yaralanmaları yüzde 50 oranında azaltıyor.

Kazalarda insan faktörü yüzde 66

Trafikte karşılaşılan sorunların başında, aşırı hız, ehliyetsiz araç kullanma, cep telefonu ile konuşma ve alkollü araç gösteriliyor. Kazalarda insan faktörü yüzde 66, Sürücü faktörü yüzde 27, Yolcu faktörü yüzde1, araç Faktörü yüzde 5, Yol Faktörü ise yüzde 1.