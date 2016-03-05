AKP'li Prof. Yasin Aktay: Biz Erdoğan'ın adını andığımızda 'Salli Alâ Muhammed' deriz!

AKP Siirt Milletvekili Yasin Aktay ile HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken arasında Meclis'teki bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "Salli Ala Muhammed" dediği gerekçesiyle tartışma çıktı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre; Aktay, “Biz Tayyip Erdoğan dediğimiz zaman bu memleketin başına gelmiş en güzel olaylardan, şahıslardan, bir lider olarak onu gördüğümüz zaman ‘Salli Alâ Muhammed’ deriz” diye konuştu. “Ben sana baktığım zaman da ‘Salli Alâ Muhammed’ derim. Bu, seni kutsadığım anlamına gelmiyor” diyen Aktay, bunun kendi kültürleri olduğunu ve kutsama anlamına gelmediğini söyledi.

Yasin Aktay’ın kendisi ile çeliştiğini söyleyen Baluken ise, Aktay’ın bundan önce basına yansıyan görüntülerini hatırlatıp, “Önce salavat getirmediğini söyleyip buna ‘Paralel medyanın servisi’ dedin, sonra ‘sana bakıp da yine aynı şeyi söylerim’e getirdin, demek ki sen yaptığın o şeyi kabullenmiş oldun” diye karşılık verdi.

Aktay Baluken’i, “Evet, ben kabul ettim, öyle bir şarkı söyledim, öyle bir türkü söyledim, Siirt’in folkloruna ait, son derece güzel; birazcık ona kulak verseniz, çok güzel dersler alabileceğiniz güzel bir türküdür o, salavat değildir” diye yanıtladı.

Aktay, düğündeki şarkısıyla da

gündem olmuştu

Yasin Aktay, AKP Genel Başkan Yardımcısı iken, Siirt’te kadınlara yönelik bir programda Erdoğan için düğünlerde okunacak bir Kürtçe türkü yazdığını belirterek, bunu ‘Serok Recep Tayyip Erdoğan, Salli Ala Muhammed’ şeklinde söylemiş ve tempo tutmuştu.