AKP'li vekillerin 'Silivri' endişesi

CHP'nin istemiyle Ergenekon tutuklularının bulunduğu Silivri Cezaevi'nde inceleme yapmayı kararlaştıran TBMM İnsan hakları Komisyonu'nun AKP’li üyeleri ziyareti 29 Mart sonrasına ertelemek istiyor. CHP ise Silivri’ye hemen gidilmesi için bastırıyor.



CHP'nin istemiyle Ergenekon tutuklularının bulunduğu Silivri Cezaevi'nde inceleme yapmayı kararlaştıran TBMM İnsan hakları Komisyonunun AKP’li üyeleri ziyareti 29 Mart sonrasına ertelemek isteyince tartışma çıktı. AKP’li üyeler ‘’Seçim öncesi bir sorun çıkmasın’’ diyerek ziyareti geciktirmek istiyor. CHP ise Silivri’ye hemen gidilmesi için bastırıyor.. AKP'li Murat Yıldırım başkanlığındaki alt komisyonunun Silivri Cezaevine gitmesi, bu ayın başında kararlaştırıldı. Ancak aradan iki haftayı aşkın süre geçmesine rağmen, ziyaret tarihi henüz belirlenemedi.



AKP'nin cezaevine gidilmesi konusunda tereddütleri olduğu belirtilirken, Silivri önersini yapan CHP milletvekili Malik Özdemir, bu durumu eleştirdi. Özdemir, incelemenin tarihi konusunda hem İnsan Hakları Komisyonu Başkanı AKP'li Zafer Üskül, hem de Cezaevi Alt Komisyonu Başkanı Murat Yıldırım ile görüştüğünü söyledi. AKP’li Yıldırım, yaklaşan yerel seçim öncesinde partisince düzenlenecek mitinge katılacağı için, şimdilik Silivri'ye gitmeyi gündeme almayı düşünmediklerini söyledi. CHP’li Özdemir ise AKP'li başkana, "Sizin niyetiniz sanki gitmek değilmiş gibi geliyor. Bir endişeniz mi var? Yoksa partiden baskı mı görüyorsunuz? ‘’diye sordu.



'Rastgele seçeriz'



Silivri Cezaevi'nde insan hakları ihlali olduğunu belirten ve bu yönde gerek cezaevinde kalanların ailelerinden, gerekse bizzat tutuklulardan ihbar mektupları aldığını anlatan Özdemir, "Partiden baskı yok diyorlar ama bir tereddüt yaşadıkları da görülüyor. Orada insan hakları ihlali var ve biz de adı üzerinde insan hakları komisyonu olduğumuza göre orada yaşananları incelememiz gerekiyor. Bu komisyon zan altında kalmamalı" dedi. Silivri için tarihin yanı sıra, görüşülecek kişiler konusunda da tartışma yaşanıyor. Komisyon Başkanı Zafer Üskül, bu tip incelemelerde koğuşları "Rastgele" seçiklerini belki de hiçbir Ergenekon tutuklusu ile görüşmeyeceklerini söyledi.



CHP'li Özdemir ise, Üskül'ün bu değerlendirmesine de karşı çıktı. Özdemir, şunları söyledi: "Şununla görüşmeyelim, bununla görüşelim' olmaz. Bu söylense de dikkate alınacağını sanmıyorum. Biz şimdiye kadar gittiğimiz tüm cezaevi ziyaretlerine ön şartlı, pazarlıklı olarak gitmedik. Orada kim varsa görüştük. İşin özünü kaçırmış oluyoruz. Ergenekon sanıkları Silivri cezaevinin önemli bir durumu. Orada 15- 20 aydan bu yana Ergenekon iddiasıyla tutuklu olanlar var. Biz onları inceleyeceğiz, bu turistik bir gezi değil."

