AKP'li vekillerin 'KHK mağduriyeti' eleştirisine Erdoğan'dan yanıt: Hayat risktir

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, partisinin en yetkili organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) kanun hükmünde kararnamelere (KHK) ilişkin olarak "İleride maddi mağduriyet yaratabilir” diyen vekillere "Hayat risktir" diyerek yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,partisinin son MKYK toplantısında, KHK’lar ve enflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Biz doğru olanı yapıyoruz; hayat risktir"

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakaş'ın haberine göre, bazı milletvekileri kanun hükmünde kararnamelerle ilgili olarak “Kararlar Meclis’e geldiğinde denetime açılıyor. İlerleyen yıllarda bu ihraçların reddine karar verilebilir. Bu maddi olarak da mağduriyet yaratabilir” dedi. Erdoğan ise eleştiriler üzerine, “Biz doğru olanı yapıyoruz. Hayat risktir. Denetimden kaçmıyoruz” dedi.

"Trump'a 'Arkadaşlarımız doğru olanı yapıyor' dedim"

Erdoğan ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları telefon görüşmesini de anlattı. Erdoğan, “Konuşmamızda Sayın Trump bana, ‘Bakanlarınız ABD’ye yönelik eleştirel konuşmalar yapıyor’ dedi. Ben de ‘Arkadaşlarımız doğru olanı yapıyor’ yanıtını verdim” diye konuştu.